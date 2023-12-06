حنان عبدالمعبود



نظم معهد دسمان للسكري، بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل عن اعتلال الشبكية السكري، والذي يعد من مضاعفات مرض السكري التي قد يؤدي إهمالها إلى فقدان البصر.



ويعتبر اعتلال الشبكية شائعا لدى مرضى السكري، إذ يحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم المغذي للخلايا في الجزء الخلفي من العين، والمعروفة باسم شبكية العين، والتي إذا تركت من دون علاج فيمكن أن تؤدي إلى العمى.



الجدير بالذكر أن ورشة العمل ستسهم في تطوير خدمات ورعاية طب العيون والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، حيث تناولت الورشة عدة محاور من بينها عوامل خطورة الإصابة باعتلال الشبكية السكري وعلامات الإصابة به، وكيفية تشخيص الإصابة به، وكذلك مراحل تطور الاعتلال الشبكي وقراءة فحوصات شبكية العين وأحدث التوصيات المتبعة فيما يخص هذا المرض.