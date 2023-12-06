بيروت - داود رمال - أحمد عز الدين



التطورات السياسية والأمنية ومحاذير توسع الحرب، اضافة الى ازمة الشغور في قيادة الجيش، مواضيع عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر الرئاسة الثانية.



ميقاتي ولدى مغادرته عين التينة قال: أولا أحببت أن أضع دولة الرئيس بري بنتائج الاتصالات التي قمت بها في الخارج وخاصة بما يتعلق بلبنان والحرب الدائرة في المنطقة.



وأضاف: أما في المواضيع الداخلية أحب أن ألفت النظر الى اجتماع لجنة انتظام العمل في القطاع العام والنظر في الزيادات المطلوبة بدل إنتاجية لموظفي القطاع العام، هذا الموضوع مهم، وقد وعدت بأن أمرره بأسرع وقت ممكن، وإذا ما تم إقراره في اللجنة، سأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن وأرجو ألا يربط هذا الموضوع بزيارتي للرئيس بري، لأن هذا الموضوع كان قبل هذه الزيارة، وأنا قد وعدت القطاع العام بهذه الزيادة ابتداء من اول الجاري.



على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب، اللجان النيابية المشتركة، الى جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في 11 ديسمبر الجاري لدرس ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الاول، بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي والبالغ قيمته 300 مليون دولار. والثاني يرمي لإعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية لحساب صندوق التعويضات لإفراد في افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. والثالث يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.



من جهة اخرى، أكد ميقاتي «أن الهدف الاساسي من الاتصالات التي يجريها مع الجانب الاميركي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، تجنيب لبنان اي حرب كبيرة قد تحصل»، مشددا على «أنه في خلال الاشهر المقبلة، ستجري مفاوضات عبر الامم المتحدة من اجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا الى الاتفاق، عبر الامم المتحدة، على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الاسرائيلي».



وقال رئيس الحكومة خلال لقائه اعضاء السلك القنصلي في لبنان برئاسة جوزيف حبيس امس في السرايا: نحن في عين العاصفة وفي وضع لا نحسد عليه، وهناك اضطراب قوي في المنطقة ككل، خصوصا على صعيد ما يحدث في غزة، وعلى الحدود الجنوبية مع العدو الاسرائيلي. كل همي في هذه المرحلة أن أجنب لبنان، قدر المستطاع، الدخول في آتون الحرب. ما يحصل في غزة مدان وغير مقبول بتاتا، ونحن لا نزال نناصر الفلسطينيين وندعم قضيتهم.



وقال: أما في الشق الداخلي، لقد استطعنا ان نبقي على عجلة الدولة خلال السنتين الفائتتين رغم أصعب الظروف، والتدهور المالي والنقدي. الوضع اليوم افضل، واستطعنا ان نعيد تنظيم امور الدولة، والموازنة التي قدمناها للعام المقبل تنص على عجز يقدر بـ 5.8% وهذا امر يحصل للمرة الاولى في تاريخ الموازنات، وللمجلس النيابي ان يقرر ما يراه مناسبا، وفي حال لم تمر في مناقشة عامة في مجلس النواب ضمن المهلة القانونية، فيمكن اصدارها بمرسوم عادي في مجلس الوزراء، كما ينص عليه الدستور.



وأضاف: تبقى المسألة الاساسية وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإعادة الانتظام العام. وفور عقد طاولة للسلام في المنطقة، اذا لم يكن هناك رئيس الجمهورية، سنصبح خارج التاريخ والجغرافيا.



وردا على سؤال عن ملف قيادة الجيش، قال: الجيش هو عصب البلد ونحن متمسكون بهذه المؤسسة وكل المواضيع تعالج بهدوء ومن دون اي جدال.



وعن اعلان حركة حماس في لبنان عن اطلاق «طلائع طوفان الأقصى» قال: هذا الامر مرفوض نهائيا ولن نقبل به، علما ان المعنيين عادوا وأوضحوا ان المقصود ليس عملا عسكريا.