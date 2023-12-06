أعلنت السلطات القطرية أن ستة أطفال أوكرانيين رحّلتهم روسيا قسرا عقب غزوها أوكرانيا سيتم لم شملهم مع عائلاتهم بفضل وساطة قطرية.



وتُتَّهم موسكو بترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا من مدارس ومستشفيات ودور أيتام في أجزاء من البلاد تسيطر عليها قواتها.



وهذه المجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما، هي الثانية التي تعاد إلى الوطن بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بين روسيا وأوكرانيا بوساطة قطرية مكّن من إعادة أربعة قاصرين في أكتوبر الماضي.



وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر إن الدوحة «تواصل القيام بدور الوسيط بين الحكومتين الأوكرانية والروسية، وقد سهّلت لم شمل ستة أطفال أوكرانيين إضافيين مع عائلاتهم، في الوقت المناسب لعطلة نهاية العام».



وأضافت «لقد تعاون الطرفان بشكل كامل وشاركا بحسن نية طوال العملية».



وتجمّع الأطفال في السفارة القطرية في موسكو من حيث غادروا إلى كييف عبر مينسك. ورافقهم ديبلوماسيون قطريون إلى الحدود الأوكرانية، بحسب السلطات.