كتب الترشيح الموقعة أكثر بالآلاف من هذه الطلبات وإحدى الوزارات اعتمدت 4000 كتاب ترشيح في حين أن طلب الاحتياج المقدم منها تضمن 2000 درجة وتم اعتماده من دون تخفيض

وزارة طلبت 1000 درجة وتم تعيين 200 فقط وأخرى لديها شواغر بالآلاف ولم يتم تعيين بحجة الاختبارات واللجان الداخلية

لا تعزيز لميزانيات التوظيف حتى الآن وحسم وضع طلبات احتياج بعض الجهات في الربع الأخير من السنة المالية

مريم بندق



قال مصدر في تصريحات ل " الأنباء"، إن اعتماد ميزانيات الوظائف الجديدة المتضمنة أعداد درجات التوظيف تم طبقا للطلبات المقدمة من الوزارات والجهات والمؤسسات في ميزانية 2023-2024 ولم يتم تخفيضها .



وشدد على أن الميزانيات اعتمدت وأدرجت أعداد الدرجات الوظيفية بحسب الطلبات المقدمة من كل وزارة وجهة ومؤسسة حكومية في الميزانية الخاصة بهم كما وردت في طلباتهم ولم يتم تخفيض أي درجات واردة في طلب أي جهة .



وكشف عن أن بعض الوزارات وقعت كتب ترشيح أكثر من الوظائف المعتمدة في ميزانية 2023-2024 .



وكشف أيضا عن إحدى الوزارات اعتمدت 4000 كتاب ترشيح في حين أن الطلب المقدم منها تضمن 2000 درجة جديدة وتم اعتمادها ولم يتم تخفيضها.



وزاد المصدر بالقول إن هناك طلبا من إحدى الجهات تضمن الاحتياج إلى 1000 درجة وظيفية وتم تعيين 200 مرشح فقط.



وأشار إلى أن لدى البعض شواغر بالآلاف ولم يتم التعيين بحجة الاختبارات واللجان الداخلية.



وتابع المصدر بقوله : إنه لم يتم تعزيز ميزانيات التوظيف لأي من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية حتى الآن .



وذكر أن حسم وضع طلبات الوزارات التي ليست لديها درجات يبين في الربع الأخير من السنة المالية.



وأوضح أن بعض الوزارات كانت لديها سوء فهم وتم تصحيح المفاهيم لها .



هذا ، ومن الجدير بالذكر أن تعزيز ميزانيات التوظيف يهدف إلى اعتماد درجات وظيفية إضافية تخصص لتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية التي استنفدت الدرجات المعتمدة لها .