تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط 8 أشخاص حاولوا تهريب نحو 100 كيلوجرام من الشبو وإدخالها إلى البلاد عن طريق البحر، وتقدر قيمتها السوقية بـ 2 مليون دينار كويتي.

كانت وردت معلومات تفيد عن قدوم سفينة إلى البلاد محمّلة بكمية من المواد المخدّرة، وعلى الفور تم تشكيل قوة من إدارة التشكيلات وإدارة الأمن البحري، وبتكثيف التحري عن موقع السفينة وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطها في المياه الإقليمية الكويتية والقبض على طاقمها المكون من 7 متهمين من الجنسية الآسيوية.

وبتفتيش السفينة تبين وجود 6 جراكل مملوءة بكمية من مادة الشبو المخدرة، وبالتحقيق مع المتهمين أفاد أحدهم بأن شخصاً سيقوم باستلام الكمية، وبعد عمل كمين من قبل القوة تم ضبطه، وجاري إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.