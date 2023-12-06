عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة السادسة من (N4) للقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 261 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 1/11/2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 7 و 10 ديسمبر 2023 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023 .

واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 11/12/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي أسماء المواطنين :

0001 حمد سراج محمد العجمى

0002 عبدالله مطر عبدالله العميري

0003 مبارك ضيرمان براك العجمي

0004 سالم سيار محسن العنزى

0005 سالم مبارك سعدون العدواني

0006 نصار خميس محمد نصار العجمى

0007 احمد مصطفي عبد علي الجدي

0008 احمد بطاح سالم العازمي

0009 ناصر محمد سالم ساير العازمى

0010 زامل عبدالله راشد الفجى

0011 احمد مطر مزيد محسن

0012 محمد فهد محمد الرميض

0013 محمد عبد الله محمد جلال السهلي

0014 فهد سلمان زيد العازمي

0015 عايض عبدالله نصيب السهلي

0016 عبدالله خلف مطلق العازمي

0017 ابراهيم راشد مبارك العازمي

0018 احمد باتع شمروخ العتيبي

0019 مشعل سيف محمد الحصم

0020 صالح رفاعى مطلق الصواغ

0021 حمد علي مانع علي

0022 حسن شينان سعد الدوسري

0023 عادل عمعوم ارغيم العازمى

0024 ماجد مبارك حفيظ الهاجرى

0025 احمد محمد شافى الصانع

0026 محمد فهيد فالح مجلاد

0027 شمروخ عبدالله بداح الهاجري

0028 عبدالرحمن حمود صالح العازمي

0029 غانم ابطيحان سالم الدويهيس

0030 سالم مبارك عايد الشدقم

0031 فايز هويدي فراج العازمي

0032 محمد سكتان ماضى العازمى

0033 احمد سعود كليب العازمى

0034 نواف لافى سعد حجر

0035 مرضي فهيد فالح مجلاد العازمى

0036 حمود عواد علي سيف

0037 احمد محمد حمود القشام العازمي

0038 يوسف جفران عواد العازمى

0039 مساعد عيسى احمد المخيزيم

0040 متعب فلاح عويضه المطيرى

0041 جاسم محمد عبدالله العازمي

0042 عبدالله مبارك عيد القحطانى

0043 عبدالله خلف مطلق حمود العتيبي

0044 خالد بداح حمد العازمي

0045 عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي

0046 احمد عبيد مجبل الصويلح

0047 ماجد راشد عايض العازمي

0048 احمد سعد سعد فهيد

0049 منصور فالح خشمان المطيرى

0050 مبارك حمد مبارك ملحم العازمي

0051 احمد هادي فالح العازمي

0052 نايف عبود مسلم جازع العازمى

0053 عادل سعد زنيفر العازمي

0054 عبدالله راشد فالح العازمي

0055 فلاح مبارك فلاح العازمي

0056 يوسف فلاح عايض الغريب

0057 طلال على حسين سوارج الرشيدي

0058 حسين عبدالكريم غلوم جمال

0059 حميدى مهدى فالح الرشيدى

0060 خالد نامي سعود الضليعي

0061 طلال سلمان فنيطل العازمي

0062 احمد محمد علي الرشيدي

0063 مشعل يوسف عبيد العنزى

0064 يوسف ابراهيم عبدالله الحداد

0065 فهد عطيه سفر البراك

0066 محمد سعد مفلح المطيري

0067 عادل عيد رجاء العازمى

0068 هزاع هلال فراج السعيدي

0069 سطام مشبب جلال السهلى

0070 نواف الحميد معزي العازمي

0071 مرزوق عايض رزيق العتيبي

0072 سعد محمد سعد السبيعى

0073 عبدالله محمد عوينان العازمى

0074 فهد مطلق سعيد الهاجرى

0075 احمد خالد عبدالله الجميعان

0076 وليد مناور مسعود البطحانى

0077 فواز محمد وثير العازمى

0078 طلال طلق مناحى العازمي

0079 سعود حجى عبدالهادى العازمى

0080 عبدالعزيز راشد ارشيد العازمي

0081 سعود سعد مطلق العازمي

0082 فايز سعود عبدالله الميع العازمي

0083 خالد سالم محمد الحضينه

0084 يوسف سعود محمد كميخ

0085 فالح جلعود ضمن القحطانى

0086 عبدالعزيز عبدالله ليل العتيبي

0087 خالد حسين علي الزويد

0088 عبدالله عوض عماش العتيبي

0089 مريم مال الله على احمد

0090 بدر ناصر رجعان الرشيدى

0091 سعد خالد فهيد العازمي

0092 باسل سعد حمود العازمي

0093 انور هايف سعد عبدالله

0094 راشد محمد سالم العازمى

0095 فالح لافي فالح العازمي

0096 هادى عبدالله مسرع العجمي

0097 عبدالله سالم راشد الهاجري

0098 سلمان عوض عماش العتيبي

0099 احمد هريسان مدغم العازمي

0100 نايف مرزوق مساعد العازمي

0101 عزيز حميد مطلق سعود العازمي

0102 سعد لافى محمد العميرى

0103 فالح مبارك محمد العجمي

0104 فهيد خلف سعد الجويسرى

0105 فالح غانم مبارك السبيعي

0106 محمد عنيزان ناصر العجمي

0107 مشعل مشلح عبدى العازمى

0108 مبارك نصار سعيد العازمى

0109 عادل صالح سعود الشحومي العازمي

0110 ناصر سعد دغيم العازمى

0111 نواف احمد جروان العازمي

0112 مشعل عيد مجبل العازمي

0113 علي محمد سعد العتيبي

0114 سعد حمد جابر العجمى

0115 فهد عويضه فهد فهد

0116 عبدالهادى محمد عبدالله العنزى

0117 راشد فالح عبدالهادي الهاجري

0118 خالد هجاج راشد العازمي

0119 عبدالله رفاعي سعد العازمي

0120 فيصل على صالح المطيري

0121 خالد عبدالله حسن علي

0122 مشعل عبدالله فهيد الحريتي

0123 حمدان مجبل فالح الداهوم

0124 مشعل فالح مناور العازمي

0125 حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد

0126 بدر احمد حسين علي

0127 غنيم سعد فجرى العازمى

0128 محمد مزعل عوض مناور

0129 سالم فدغوش ناصر الهاجري

0130 فواز الحميدى معزى العازمى

0131 جاسم محمد فاضل جاسم

0132 ناصر سويد بن عبد المحسن العجمي

0133 فهد مقبل رجا العازمى

0134 خالد مصبح مبارك الوسمي

0135 مشعل مرزوق عويتان العازمى

0136 انور حمدان عشبان العازمي

0137 جعيثن عبدالله مبارك العبيدان

0138 وليد راشد محمد العازمي

0139 جاسم محمد هادى العازمي

0140 فيصل احمد مفرح العازمي

0141 خالد فالح مبارك الشمالي

0142 عادل مطلق جريد شداد المطيري

0143 عادل عبدالله ضويحى المطيري

0144 يوسف مريط عواض العازمى

0145 قبلان جمعان سالم الدوسري

0146 ثامر علي عبدالله العيبان

0147 سعود جزاء فلاح العازمى

0148 نايف منصور قنور منصور

0149 مشارى فهد ناصر العازمى

0150 نواف ناصر سعد علاج

0151 جاسم هلال غازي العنزي

0152 طلال نجر ناصر المطيري

0153 جمال متروك ساير العتيبي

0154 عيسى بدر جاسم الوزان

0155 معجب سعود عبدالله العازمي

0156 فهد حمد عبدالله العزب

0157 محمد على محمد الحبيب العازمي

0158 مشعل مبارك مفرح العازمي

0159 احمد عبدالله حمد العازمى

0160 خالد فالح مرضى العازمى

0161 بندر بدر الحميدى العبدلى

0162 عادل سعد خلف العامر

0163 مرزوق اضبيان مرزوق العازمى

0164 طلال محمد عيد العدواني

0165 حمود فهيد صفران الرشيدى

0166 مبارك ماطر حمود العازمى

0167 فهد مالك حجي الحداد

0168 خالد عبدالهادى سعد العميره

0169 مشارى فهد نواف الفضلي

0170 محمد ابريم جازي العازمي

0171 عبدالله مبارك خالد العازمي

0172 طلال طلق وضاح العازمي

0173 محمد سعود مجبل عكشان

0174 سعود على فهد عبدالله

0175 ثامر سعد راشد العازمى

0176 علي خميس عبدالله خضير

0177 سامي خلف علي العازمي

0178 مشعل عبدالهادي سعد العميره

0179 عبدالله مبارك مبرج العازمى

0180 مشعل بدر سيف العازمى

0181 بدر الحميدي مناور الخالدي

0182 احمد محمد علوش العازمى

0183 محمد فرج عيد السالم

0184 متعب عوض دابس الرشيدي

0185 مرزوق راشد عقيل خليفه العقيل

0186 سعود علي مصلح العتيبي

0187 حمد خلف غالب المطيري

0188 فالح سالم محمد الهاجرى

0189 جمال صطام عبدالله العتيبي

0190 سلمان شبيب مبارك العازمي

0191 على جمال عيسى بلوشى

0192 حامد حمود صالح سعد الفزير

0193 مشعل عداس صقر العازمي

0194 محمد حمود فالح مجلاد العازمي

0195 فيصل عايض سعد العازمي

0196 حسين فالح سعيد العازمي

0197 فيصل فهد فهيد هادي

0198 عبدالمجيد بصري محسن الصواغ

0199 نايف رفاعي الدباغ العازمي

0200 راشد فلاج عبدالله الهاجري

0201 احمد عبدالله مرزوق الغريب

0202 سعود صالح قبلان الحيان

0203 سعد صالح قبلان الحيان

0204 نايف فهد ناصر العازمي

0205 عمار سالم عبد الله الوزان

0206 عبدالله عيسى عبدالله الصايغ

0207 مشعل عطيه طه العنزى

0208 عبدالعزيز خليفه جابر العازمي

0209 عبدالعزيز سعود حميدى الوطرى

0210 خميس محمد ناصر العجمي

0211 عبدالرحمن مبارك محسن الدماج

0212 سعود هجاج معيجل العازمي

0213 طلال عيد علي العازمي

0214 مهند نوار قطيم العتيبي

0215 مشاري علي حسين سوارج الرشيدي

0216 خالد محمد مبارك العازمي

0217 عبدالله محمد حمد العجمى

0218 سلطان مرزوق مبارك العازمى

0219 فلاح سعد فلاح د حيان

0220 فهيد عبدالله مبارك العازمي

0221 سعود حيا عايش الرشيدي

0222 سعد عبدالله حسن الكندرى

0223 علي عبدالمجيد سليمان سليمان

0224 احمد سعيدان مهدي العازمي

0225 ضاري حسين علي الغريب

0226 عبود معيض عيد عبود

0227 حمود قبلان فهد العازمي

0228 مبارك سعد محمد العازمي

0229 بدر سعد جلعود العازمى

0230 جمعان حماد عامر العازمي

0231 محمد شبيب مبارك العازمي

0232 مرعب فهيد امنوخ العازمي

0233 محمد فهد محمد بحلق

0234 حمد ارشيد فالح العازمي

0235 فلاح سعد جليل الراجحي

0236 حمد سالم طالب المري

0237 يوسف محمد عيد مرشد

0238 نايف مبارك سالم العازمي

0239 مشعل فهيد فالح مجلاد

0240 عبدالهادي حسين عايض العجمي

0241 هادي عبدالمحسن مسفر العجمي

0242 فواز سالم علي العازمي

0243 نايف رفعان وحير العجمي

0244 محمد فالح سالم الدواي العازمي

0245 بزيع عمر ثقل العتيبي

0246 عبدالله حمود مرزوق هداب

0247 ماجد لافي مفلح السبيت العازمي

0248 سليمان سبيل زايد العازمي

0249 حمود سعد محمد العازمي

0250 بدر سعد هادي العازمي

0251 بدر محمد حمود سعد

0252 على عيد محمد العازمى

0253 بتال حمدي عيد المطيري

0254 سالم سعود عبيد الكحلاوي العازمي

0255 علي هجاج عجاج العازمي

0256 انور مبارك مطلق الرشيدى

0257 بدر مطلق حماد العازمي

0258 ناصر مبرد سالم العازمي

0259 سعد عبدالله حليس سلطان

0260 فواز هادى محمد النمران

0261 محمد سويد عبدالمحسن