عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة السادسة من (N4) للقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 261 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 1/11/2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 7 و 10 ديسمبر 2023 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023 .
واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 11/12/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي أسماء المواطنين :
0001 حمد سراج محمد العجمى
0002 عبدالله مطر عبدالله العميري
0003 مبارك ضيرمان براك العجمي
0004 سالم سيار محسن العنزى
0005 سالم مبارك سعدون العدواني
0006 نصار خميس محمد نصار العجمى
0007 احمد مصطفي عبد علي الجدي
0008 احمد بطاح سالم العازمي
0009 ناصر محمد سالم ساير العازمى
0010 زامل عبدالله راشد الفجى
0011 احمد مطر مزيد محسن
0012 محمد فهد محمد الرميض
0013 محمد عبد الله محمد جلال السهلي
0014 فهد سلمان زيد العازمي
0015 عايض عبدالله نصيب السهلي
0016 عبدالله خلف مطلق العازمي
0017 ابراهيم راشد مبارك العازمي
0018 احمد باتع شمروخ العتيبي
0019 مشعل سيف محمد الحصم
0020 صالح رفاعى مطلق الصواغ
0021 حمد علي مانع علي
0022 حسن شينان سعد الدوسري
0023 عادل عمعوم ارغيم العازمى
0024 ماجد مبارك حفيظ الهاجرى
0025 احمد محمد شافى الصانع
0026 محمد فهيد فالح مجلاد
0027 شمروخ عبدالله بداح الهاجري
0028 عبدالرحمن حمود صالح العازمي
0029 غانم ابطيحان سالم الدويهيس
0030 سالم مبارك عايد الشدقم
0031 فايز هويدي فراج العازمي
0032 محمد سكتان ماضى العازمى
0033 احمد سعود كليب العازمى
0034 نواف لافى سعد حجر
0035 مرضي فهيد فالح مجلاد العازمى
0036 حمود عواد علي سيف
0037 احمد محمد حمود القشام العازمي
0038 يوسف جفران عواد العازمى
0039 مساعد عيسى احمد المخيزيم
0040 متعب فلاح عويضه المطيرى
0041 جاسم محمد عبدالله العازمي
0042 عبدالله مبارك عيد القحطانى
0043 عبدالله خلف مطلق حمود العتيبي
0044 خالد بداح حمد العازمي
0045 عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي
0046 احمد عبيد مجبل الصويلح
0047 ماجد راشد عايض العازمي
0048 احمد سعد سعد فهيد
0049 منصور فالح خشمان المطيرى
0050 مبارك حمد مبارك ملحم العازمي
0051 احمد هادي فالح العازمي
0052 نايف عبود مسلم جازع العازمى
0053 عادل سعد زنيفر العازمي
0054 عبدالله راشد فالح العازمي
0055 فلاح مبارك فلاح العازمي
0056 يوسف فلاح عايض الغريب
0057 طلال على حسين سوارج الرشيدي
0058 حسين عبدالكريم غلوم جمال
0059 حميدى مهدى فالح الرشيدى
0060 خالد نامي سعود الضليعي
0061 طلال سلمان فنيطل العازمي
0062 احمد محمد علي الرشيدي
0063 مشعل يوسف عبيد العنزى
0064 يوسف ابراهيم عبدالله الحداد
0065 فهد عطيه سفر البراك
0066 محمد سعد مفلح المطيري
0067 عادل عيد رجاء العازمى
0068 هزاع هلال فراج السعيدي
0069 سطام مشبب جلال السهلى
0070 نواف الحميد معزي العازمي
0071 مرزوق عايض رزيق العتيبي
0072 سعد محمد سعد السبيعى
0073 عبدالله محمد عوينان العازمى
0074 فهد مطلق سعيد الهاجرى
0075 احمد خالد عبدالله الجميعان
0076 وليد مناور مسعود البطحانى
0077 فواز محمد وثير العازمى
0078 طلال طلق مناحى العازمي
0079 سعود حجى عبدالهادى العازمى
0080 عبدالعزيز راشد ارشيد العازمي
0081 سعود سعد مطلق العازمي
0082 فايز سعود عبدالله الميع العازمي
0083 خالد سالم محمد الحضينه
0084 يوسف سعود محمد كميخ
0085 فالح جلعود ضمن القحطانى
0086 عبدالعزيز عبدالله ليل العتيبي
0087 خالد حسين علي الزويد
0088 عبدالله عوض عماش العتيبي
0089 مريم مال الله على احمد
0090 بدر ناصر رجعان الرشيدى
0091 سعد خالد فهيد العازمي
0092 باسل سعد حمود العازمي
0093 انور هايف سعد عبدالله
0094 راشد محمد سالم العازمى
0095 فالح لافي فالح العازمي
0096 هادى عبدالله مسرع العجمي
0097 عبدالله سالم راشد الهاجري
0098 سلمان عوض عماش العتيبي
0099 احمد هريسان مدغم العازمي
0100 نايف مرزوق مساعد العازمي
0101 عزيز حميد مطلق سعود العازمي
0102 سعد لافى محمد العميرى
0103 فالح مبارك محمد العجمي
0104 فهيد خلف سعد الجويسرى
0105 فالح غانم مبارك السبيعي
0106 محمد عنيزان ناصر العجمي
0107 مشعل مشلح عبدى العازمى
0108 مبارك نصار سعيد العازمى
0109 عادل صالح سعود الشحومي العازمي
0110 ناصر سعد دغيم العازمى
0111 نواف احمد جروان العازمي
0112 مشعل عيد مجبل العازمي
0113 علي محمد سعد العتيبي
0114 سعد حمد جابر العجمى
0115 فهد عويضه فهد فهد
0116 عبدالهادى محمد عبدالله العنزى
0117 راشد فالح عبدالهادي الهاجري
0118 خالد هجاج راشد العازمي
0119 عبدالله رفاعي سعد العازمي
0120 فيصل على صالح المطيري
0121 خالد عبدالله حسن علي
0122 مشعل عبدالله فهيد الحريتي
0123 حمدان مجبل فالح الداهوم
0124 مشعل فالح مناور العازمي
0125 حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد
0126 بدر احمد حسين علي
0127 غنيم سعد فجرى العازمى
0128 محمد مزعل عوض مناور
0129 سالم فدغوش ناصر الهاجري
0130 فواز الحميدى معزى العازمى
0131 جاسم محمد فاضل جاسم
0132 ناصر سويد بن عبد المحسن العجمي
0133 فهد مقبل رجا العازمى
0134 خالد مصبح مبارك الوسمي
0135 مشعل مرزوق عويتان العازمى
0136 انور حمدان عشبان العازمي
0137 جعيثن عبدالله مبارك العبيدان
0138 وليد راشد محمد العازمي
0139 جاسم محمد هادى العازمي
0140 فيصل احمد مفرح العازمي
0141 خالد فالح مبارك الشمالي
0142 عادل مطلق جريد شداد المطيري
0143 عادل عبدالله ضويحى المطيري
0144 يوسف مريط عواض العازمى
0145 قبلان جمعان سالم الدوسري
0146 ثامر علي عبدالله العيبان
0147 سعود جزاء فلاح العازمى
0148 نايف منصور قنور منصور
0149 مشارى فهد ناصر العازمى
0150 نواف ناصر سعد علاج
0151 جاسم هلال غازي العنزي
0152 طلال نجر ناصر المطيري
0153 جمال متروك ساير العتيبي
0154 عيسى بدر جاسم الوزان
0155 معجب سعود عبدالله العازمي
0156 فهد حمد عبدالله العزب
0157 محمد على محمد الحبيب العازمي
0158 مشعل مبارك مفرح العازمي
0159 احمد عبدالله حمد العازمى
0160 خالد فالح مرضى العازمى
0161 بندر بدر الحميدى العبدلى
0162 عادل سعد خلف العامر
0163 مرزوق اضبيان مرزوق العازمى
0164 طلال محمد عيد العدواني
0165 حمود فهيد صفران الرشيدى
0166 مبارك ماطر حمود العازمى
0167 فهد مالك حجي الحداد
0168 خالد عبدالهادى سعد العميره
0169 مشارى فهد نواف الفضلي
0170 محمد ابريم جازي العازمي
0171 عبدالله مبارك خالد العازمي
0172 طلال طلق وضاح العازمي
0173 محمد سعود مجبل عكشان
0174 سعود على فهد عبدالله
0175 ثامر سعد راشد العازمى
0176 علي خميس عبدالله خضير
0177 سامي خلف علي العازمي
0178 مشعل عبدالهادي سعد العميره
0179 عبدالله مبارك مبرج العازمى
0180 مشعل بدر سيف العازمى
0181 بدر الحميدي مناور الخالدي
0182 احمد محمد علوش العازمى
0183 محمد فرج عيد السالم
0184 متعب عوض دابس الرشيدي
0185 مرزوق راشد عقيل خليفه العقيل
0186 سعود علي مصلح العتيبي
0187 حمد خلف غالب المطيري
0188 فالح سالم محمد الهاجرى
0189 جمال صطام عبدالله العتيبي
0190 سلمان شبيب مبارك العازمي
0191 على جمال عيسى بلوشى
0192 حامد حمود صالح سعد الفزير
0193 مشعل عداس صقر العازمي
0194 محمد حمود فالح مجلاد العازمي
0195 فيصل عايض سعد العازمي
0196 حسين فالح سعيد العازمي
0197 فيصل فهد فهيد هادي
0198 عبدالمجيد بصري محسن الصواغ
0199 نايف رفاعي الدباغ العازمي
0200 راشد فلاج عبدالله الهاجري
0201 احمد عبدالله مرزوق الغريب
0202 سعود صالح قبلان الحيان
0203 سعد صالح قبلان الحيان
0204 نايف فهد ناصر العازمي
0205 عمار سالم عبد الله الوزان
0206 عبدالله عيسى عبدالله الصايغ
0207 مشعل عطيه طه العنزى
0208 عبدالعزيز خليفه جابر العازمي
0209 عبدالعزيز سعود حميدى الوطرى
0210 خميس محمد ناصر العجمي
0211 عبدالرحمن مبارك محسن الدماج
0212 سعود هجاج معيجل العازمي
0213 طلال عيد علي العازمي
0214 مهند نوار قطيم العتيبي
0215 مشاري علي حسين سوارج الرشيدي
0216 خالد محمد مبارك العازمي
0217 عبدالله محمد حمد العجمى
0218 سلطان مرزوق مبارك العازمى
0219 فلاح سعد فلاح د حيان
0220 فهيد عبدالله مبارك العازمي
0221 سعود حيا عايش الرشيدي
0222 سعد عبدالله حسن الكندرى
0223 علي عبدالمجيد سليمان سليمان
0224 احمد سعيدان مهدي العازمي
0225 ضاري حسين علي الغريب
0226 عبود معيض عيد عبود
0227 حمود قبلان فهد العازمي
0228 مبارك سعد محمد العازمي
0229 بدر سعد جلعود العازمى
0230 جمعان حماد عامر العازمي
0231 محمد شبيب مبارك العازمي
0232 مرعب فهيد امنوخ العازمي
0233 محمد فهد محمد بحلق
0234 حمد ارشيد فالح العازمي
0235 فلاح سعد جليل الراجحي
0236 حمد سالم طالب المري
0237 يوسف محمد عيد مرشد
0238 نايف مبارك سالم العازمي
0239 مشعل فهيد فالح مجلاد
0240 عبدالهادي حسين عايض العجمي
0241 هادي عبدالمحسن مسفر العجمي
0242 فواز سالم علي العازمي
0243 نايف رفعان وحير العجمي
0244 محمد فالح سالم الدواي العازمي
0245 بزيع عمر ثقل العتيبي
0246 عبدالله حمود مرزوق هداب
0247 ماجد لافي مفلح السبيت العازمي
0248 سليمان سبيل زايد العازمي
0249 حمود سعد محمد العازمي
0250 بدر سعد هادي العازمي
0251 بدر محمد حمود سعد
0252 على عيد محمد العازمى
0253 بتال حمدي عيد المطيري
0254 سالم سعود عبيد الكحلاوي العازمي
0255 علي هجاج عجاج العازمي
0256 انور مبارك مطلق الرشيدى
0257 بدر مطلق حماد العازمي
0258 ناصر مبرد سالم العازمي
0259 سعد عبدالله حليس سلطان
0260 فواز هادى محمد النمران
0261 محمد سويد عبدالمحسن