مريم بندق

أوضح مصدر في تصريحات لـ " الأنباء" أن تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص لا يكون بالربط بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.



وقال إن القوى العاملة تركز على خدمة القطاع الخاص ، وديوان الخدمة المدنية يخدم القطاعات الحكومية.



وزاد بقوله : إن القوانين التي تحكم القطاعين مختلفة اختلافا كليا.



و قال مصدر آخر في تصريح لـ " الأنباء" إن تشجيع المواطنين المسجلين في قائمة انتظار الوظيفة الحكومية على قبول فرص العمل في القطاع الخاص يتم بخطوة واحدة وهي توفير الأمان الوظيفي.



وأوضح أنه من السهل توفير بيئة عمل تتميز بالأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص وذلك من خلال اجراءات معينة لضمان حقوق الموظف وحقوق صاحب العمل .



وأضاف المصدر أن هذه الاجراءات تصاغ بشروط لضمان حقوق المواطنين وحقوق صاحب العمل وجودة العمل ، منها الانتظام في الدوام ،وعدم الغياب ، والاستمرار بالتواجد خلال ساعات العمل الرسمية، حيث إنه عندما يكون لدينا موظف ذو كفاءة ممتازة .