وجه النائب د.محمد المهّان سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة بالوكالة جاسم الاستاد، قال في مقدمته، ورد إلى علمي بأن هناك بعض الموظفين في وزارة الكهرباء والماء لم يحصلوا على الترقيات المستحقة لهم ، وقدمت كتب تظلم للوزارة بهذا الشأن ولم يكن هناك أي إنصاف في حقهم.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما هي الشروط والمعايير المحددة للترقيات في وزارة الكهرباء والماء ؟

(2) ما هي المناصب الاشرافية التي تم تسكينها في وزارة الكهرباء والماء منذ 1-1-2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسمائهم ومؤهلاتهم والمناصب التي تم تسكينهم فيها + صورة ضوئية من قرارات تسكين المناصب.

(3) ما هي المناصب الاشرافية الشاغرة في وزارة الكهرباء والماء ولم يتم تسكينها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

(4) كم عدد التظلمات التي استلمتها وزارة الكهرباء والماء بشأن الترقيات ؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي عن أعداد المتظلمين وأسمائهم وردود الوزارة عليهم .