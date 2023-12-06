استقبل رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الوطن، بعد وصوله إلى أبوظبي في زيارة دولة، بحسب وكالة الاماراتية "وام".

وقال بوتين خلال الاجتماع إن روسيا والإمارات تنفذان مشاريع كبيرة في مجال النفط والغاز وتنسقان ضمن صيغة أوپيك+، مؤكدا انه سيتم بحث الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني.



ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإماراتي إلى حضور قمة «بريكس» في مدينة قازان المخطط عقدها في أواخر العام المقبل.

وأضاف بوتين ان «الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري لروسيا في العالم العربي».



وكانت الوكالة الإماراتية ذكرت انه جرت للرئيس الروسي مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الرئيس بوتين إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة فخامته. ولدى وصول الموكب إلى القصر حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة لعلم جمهورية روسيا.



وكانت قد رافقت طائرة الرئيس الروسي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات الحربية تحية لضيف البلاد.

وبعد المحادثات في أبو ظبي سيتوجه بوتين إلى الرياض، بحسب وسائل الاعلام الروسية.