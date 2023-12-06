عبدالوهاب الرشود: الجائزة تعد اعترافاً بدور «بيتك» في قيادة الصناعة المصرفية الإسلامية

نحظى بثقة العملاء في منتجات «بيتك».. ونوازن بين الابتكار وتقديم أفضل الحلول المصرفية

مكانة «بيتك» الريادية تعكس إمكاناته الهائلة وقدرته العالية على قيادة صفقات تمويلية عملاقة

التحول الرقمي للخدمات المصرفية محطة مهمة بمسيرة «بيتك» لتعزيز كفاءته وأدائه المالي

حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك) جائزة بنك العام - الكويت لعام 2023 من المجلة المصرفية العريقة «ذي بانكر»، التابعة لمجموعة «فايننشال تايمز» العالمية.



وتستند معايير اختيار المؤسسات الفائزة بجوائز «ذي بانكر» إلى قدرتها على تقديم أداء مالي قوي والمزايا الاستراتيجية التي يتمتع بها سواء من خلال الاستثمار بالتكنولوجيا الجديدة أو التوصل إلى طرق مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لتوسيع أعمالها وزيادة رضا العملاء.



وتعليقا على اختيار «بيتك» بنك العام، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود: «ان هذه الجائزة لها صدى خاص، فاليوم، لا يعد تكريمنا كبنك العام على مستوى الكويت شهادة فقط على ما يتمتع به فريقنا من خبرات ومؤهلات ومهارات عالية، ولكنه يمثل أيضا اعترافا بالدور المهم لـ(بيتك) في قيادة الصناعة المصرفية الإسلامية».



وأضاف أن ما حققه «بيتك» من نتائج مالية قياسية ونمو مستدام جاء نتيجة التنفيذ الأمثل للاستراتيجية، والأداء التشغيلي القوي، ومراعاة الممارسات المصرفية المسؤولة، وإدارة المخاطر، وتعزيز الملاءة المالية والجدارة الائتمانية لمجموعة «بيتك».



ولفت إلى المكانة الريادية التي يتمتع بها «بيتك» باعتباره أكبر بنك في الكويت من حيث حجم الأصول، وتصدره قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية. وهو ما يعكس الإمكانات الهائلة التي يتفوق بها «بيتك» وقدرته العالية على دعم الشركات وقيادة صفقات تمويلية عملاقة.

ثقة مستمرة



من جهة أخرى، ذكر الرشود أن تكريم «بيتك» يعكس الثقة المستمرة للعملاء بالمنتجات والخدمات التمويلية المبتكرة التي يوفرها البنك، وقوة علامته التجارية في الأسواق التي يعمل فيها، والقيمة المضافة التي يوفرها للعملاء من خلال استراتيجية الابتكار وتبني أحدث الحلول الرقمية العالمية في الصناعة.



وأوضح الرشود أن الجوائز العديدة التي حصدها البنك مؤخرا ومن ضمنها هذه الجائزة، تؤكد نجاح نموذج أعمال «بيتك» وجودة خدماته وكفاءة استراتيجية التحول الرقمي، وريادته في مختلف المجالات بما يعزز مكانته وقوة علامته التجارية ومتانة وضعه المالي.



وعن التزامه بالابتكار التكنولوجي من خلال الخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة التي يوفرها البنك لعملائه، أشار الرشود إلى بنك «تم» الرقمي، الذي أطلقه «بيتك» مؤخرا، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت. كما لفت إلى إطلاق خدمة مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في الكويت تعتمد على خاصية التعرف على السمات البيومترية للوجه Liveness Face Matching عند زيارة أي من فروع «بيتك».



وقال إن التحول الرقمي للخدمات المصرفية يشكل محطة مهمة في مسيرة «بيتك» المصرفية، نظرا إلى أنه ساعد في تعزيز كفاءة البنك وأدائه المالي، وتحقيق ربحية قوية، والانفراد في تقديم خدمات مبتكرة ذات جودة عالية من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تواكب تطلعات العملاء.

نهج متوازن



وأكد الرشود أن النهج الذي يتبعه «بيتك» يقوم على الموازنة بين الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وبين تقديم أفضل الحلول المصرفية التي تتناسب مع احتياجات العملاء. وأضاف أن هذا النهج ساعد في تحسين تجربة العملاء وجعل حياتهم أكثر سهولة دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وذلك من خلال وسائل سريعة وآمنة تحقق تطلعاتهم وتثري نمط حياتهم.



تجدر الإشارة إلى أن «بيتك» حقق قفزات نوعية في سرعة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، من خلال تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية، فضلا عن تبوؤ مكانة رائدة في سوق الصكوك والخدمات المالية الإسلامية. كما نجح في تعزيز سمعته المؤسسية وتفوقه في تطوير الأعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة في جميع القطاعات.



ويزخر «بيتك» بمجموعة قوية من الأنشطة والمتنوعة والخدمات الاستثمارية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة التي تتبنى أحدث التقنيات والمعايير المالية العالمية.



الجدير بالذكر أن مجلة «ذي بانكر» التي تأسست منذ عام 1926 تهتم بنشر المعلومات الاقتصادية والمالية للقطاع المالي العالمي وحظيت بسمعة طيبة في تقديم التقارير الموضوعية والواضحة.



بالنسبة لجوائز بنك العام، تشرف لجنة مختصة من المحررين ومتخصصين من مختلف القطاعات والدول على مدار 5 أشهر على معايير ترشيح الفائزين. ولهذه الأسباب وغيرها، تعد جوائز «بنك العام» من بين الجوائز الأكثر شهرة وتقديرا على نطاق واسع في الصناعة المصرفية.