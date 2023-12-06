عاطف رمضان



وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدين لتطوير فرصتين استثماريتين في مدينة المطلاع السكنية ومنطقة خيطان الجنوبي، وذلك بحضور مديرها العام بالتكليف م.راشد العنزي وقياديي المؤسسة.



وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة م.أنور الحليلة، في تصريح صحافي، إن العقد الأول خاص بانتفاع وتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة الفرصة الاستثمارية M1 المتمثلة بتطوير منطقة صناعية في مدينة المطلاع على مساحة تقدر بـ 250 ألف متر مربع.



وأضاف الحليلة أن الفرصة الاستثمارية M1 تشمل تطوير منطقة صناعية تحتوي على مساحات مخصصة لإقامة معارض ومحلات للبيع بالتجزئة ومخازن وسكن للعمال.



ومن المتوقع أن توفر الفرصة الاستثمارية إيرادات مالية للمؤسسة تقدر بـ 117.5 مليون دينار خلال فترة الانتفاع والمحددة بـ 30 عاما.



وفيما يتعلق بالعقد الاستثماري الثاني، كشف الحليلة عن أنه يشمل تصميم وتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة مجمع تجاري بمشروع خيطان الجنوبي K1 على مساحة 3.484م2.



وذكر أن المشروع يتألف من تطوير مساحة تجارية مخصصة للاستغلال كمحلات تجارية ومطاعم ومقاه، بالاضافة إلى مواقف للسيارات، موضحا أن اجمالي الإيرادات المتوقعة للمؤسسة منه تقدر بـ 7.25 ملايين دينار خلال فترة الانتفاع البالغة 20 عاما.



وبين الحليلة أن المشروعين سيساهمان في زيادة حجم الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز إيرادات المؤسسة وتخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة.