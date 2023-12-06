

أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود تعميما باستئناف مشاركة الموظفين العاملين بالمؤسسة وشركاتها التابعة بالدورات التدريبية الخارجية.



وجاء في التعميم الذي حصلت عليه «الأنباء» أنه وبالإشارة إلى التعميم الصادر من الرئيس التنفيذي السابق بتاريخ 27 فبراير 2020 والذي تضمن وقف جميع الدورات التدريبية وبرامج التحاق العاملين للتدريب في الشركات العالمية احترازيا وبصفة مؤقتة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور التعميم وحتى إشعار آخر، فإنه تقرر استئناف مشاركة الموظفين العاملين بالمؤسسة وشركاتها التابعة بالدورات التدريبية الخارجية وبرامج الالتحاق الخارجي مع الشركات العالمية والبرامج المحلية في حدود الميزانية المحددة لها، على أن يتم الالتزام بالقائمة الموحدة للجهات التدريبية الخارجية المعتمدة.



وذكر التعميم انه يرجى الأخذ بالاعتبار الآتي:



1 - أن يتم تطبيق نموذج تقييم وتقرير المشاركة في البرامج التدريبية الخارجية ونموذج قائمة المتطلبات من الجهة المنظمة عند تسجيل الموظف للمشاركة في البرنامج التدريبي الخارجي بهدف رصد قياس كفاءة التدريب، ونموذج تقييم وتقرير المشاركة في البرامج التدريبية الخارجية ونموذج قائمة المتطلبات من الجهة المنظمة عند تسجيل الموظف.



2 - سيتم تشكيل لجنة دائمة على مستوى القطاع النفطي خاصة بمراجعة القائمة المعتمدة بهدف تحديثها بإضافة جهات تدريبية جديدة أو إلغاء جهات مسجلة لضمان كفاءة العائد من التدريب الخارجي.