بيروت ـ أحمد عزالدين



أكدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بعد اجتماعها مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أمس، أن ما يحصل في الجنوب اللبناني هو رد دفاعي على الخروقات الإسرائيلية.



بدورها، قالت المنسقة الدولية أن الأمم المتحدة تصر على تطبيق القرار 1701ولا مشاريع لتعديله.



وإثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب فادي علامة: تمحور اللقاء حول القرار 1701 وما شهده الجنوب من اعتداءات أدت الى استشهاد عنصر في الجيش اللبناني، وهذا الأمر مستنكر ومدان وهو برسم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.



وأضاف: ركزنا خلال اللقاء على نقاط أساسية، منها التوضيح من قبلنا كنواب اعضاء في اللجنة أن الخروقات جاءت من إسرائيل التي تنتهك سماء لبنان وبره منذ سنة 2006، ولم تكتف بذلك، بل تستعمل الأجواء اللبنانية لضرب أهداف في سورية. كما كان هناك تركيز على العودة الى التقارير التي صدرت بالنسبة لـ «اليونيفل» والتي تؤكد حقيقة الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 على مدار هذه السنوات، كما جرى كلام عن الاجرام الإسرائيلي واستشهاد الاطفال في غزة والرد الذي يحصل في جنوب لبنان ناجم عن خرق القرار 1701 في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، وأن الرد من جنوب لبنان هو رد دفاعي على انتهاكات إسرائيلية ولانتهاكات القرار 1701. كما عرضنا موضوع استعمال العدو الإسرائيلي للقنابل الفوسفورية على نطاق واسع في الجنوب اللبناني من دون أي ردع، وأن سقوط شهيد من الجيش هو مدان وخرق للقرار 1701.



وأشار الى أسئلة طرحت حول ما يتوجه إليه مجلس الامن وتتم اثارته في الاعلام بالنسبة للقرار 1701، وأكدت السفيرة أن «الاجواء في الأمم المتحدة ليست كذلك، وهناك إصرار مثل موقف لبنان على التقيد بالقرار 1701، وأن وموضوع التعديلات هي تكهنات في الاعلام».



وقال «بالنسبة لما يحصل من مجازر في غزة، كان هناك كلام أن كل ما نراه يتعارض مع كل القوانين الدولية، وندعو لمحاسبة هذا الاجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني».



وأعلن أنه تم التطرق الى موضوع النازحين السوريين، وقال: أكدت السفيرة أن الأمم المتحدة تتفهم واقع لبنان والتضحيات التي قدمها، لاسيما في وضعه الاقتصادي والاجتماعي الصعب، ومن جانبنا، ذكرنا بالمقترحات التي وضعتها لجنة الشؤون الخارجية عن مسألة النزوح. وركزنا على أن موضوع المساعدات للنازحين السوريين يجب أن يتم ايقافه في لبنان وأن يستكمل مع عودة الإخوة النازحين الى الداخل السوري.