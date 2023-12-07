بشرى شعبان



تحت عنوان مهام اقسام الرقابة المالية والإدارية نظمت إدارة الرقابة والتفتيش بقطاع التعاون ورشة عمل بهدف رفع كفاءة موظفي الادارة بشكل عام والمراقبين الماليين والإداريين المكلفين بالجمعيات التعاونية والاتحادات.



وبين الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالإنابة ومدير ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني أحمد الفريج ان ورشة العمل تهدف أيضا إلى زيادة الوعي والمعرفة وصقل الخبرات لتطوير وارتقاء العمل الرقابي ومواكبة القرارات الوزارية والتعاميم الصادرة حديثا، مشددا على ضرورة تكثيف اقامة مثل هذه الفعاليات لزيادة الوعي والثقافة التعاونية للعاملين بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني وذلك من خلال اللقاءات الدورية التي تقوم بها الادارة.