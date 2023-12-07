أعلنت جمعية «الهلال الاحمر الكويتي» أمس دخول دفعة مساعدات جديدة الى قطاع غزة تضم خياما وبطانيات لمواجهة الظروف الجوية القاسية.



وقال رئيس الفرق التطوعية التابعة للجمعية في غزة أحمد أبودية لـ «كونا» انه تم توزيع الشحنة على «المستشفى الكويتي» في قطاع غزة ومراكز الإيواء في مدينة رفح جنوب القطاع.



وذكر ابودية ان «هذه النوعية من المساعدات ضرورية في هذا الوقت بسبب الظروف الجوية الصعبة وهطول الأمطار، فضلا عن استمرار العدوان الاسرائيلي والنزوح من الشمال الى الجنوب جراء قصفه المستمر».



وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي ذكرت في وقت سابق ان 90% من المساعدات الكويتية المرسلة عبر الجسر الجوي الاغاثي حتى الآن دخلت إلى قطاع غزة ويتم توزيعها بشكل مباشر على الأهالي والمستشفيات والمتضررين جراء العدوان الاسرائيلي المستمر.