زار وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة قسم دراسات المعلومات في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت مقر وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حيث اطلعوا على آلية عملها بمختلف قطاعاتها وإداراتها المعنية لاسيما مركز المعلومات والأبحاث و«واحة كونا الذكية».



وقام أعضاء الوفد بجولة في مختلف قطاعات وإدارات الوكالة خصوصا مركز المعلومات والأبحاث في «كونا»، واطلعوا على دوره ومنهجيته العلمية والمهنية في التعامل مع الخبر والمعلومة، حيث تولى القائمون على المركز تقديم عرض واف عن عمليات الأرشفة وتجميع وتصنيف المواد الإخبارية ومختلف الأشكال الإعلامية للمواد التي تبثها «كونا» إلى جانب إعداد التقارير والدراسات والدوريات والبحوث التي يصدرها المركز.



كما جال أعضاء الوفد في «واحة كونا الذكية» وتعرفوا عن كثب على طبيعة عملها وأهمية دورها في مواكبة مفهوم الإعلام الجديد واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي وتقديمه.



هذا، وضم وفد قسم دراسات المعلومات بكلية العلوم الاجتماعية في كلية العلوم بجامعة الكويت كلا من: د.رهام العيسى ود.سهى العوضي ود.نجود المؤمن ود.طلال البناي و20 طالبا وطالبة.