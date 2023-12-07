نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع الاتحاد الأوربي مؤتمر إعادة تصميم مؤشرات الجودة للتعليم العالي كجزء من برنامج مشروع «الارتقاء بالسياسات العامة للتعليم العالي: قاعدة انطلاقة تمكينية» بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجال التربية والتعليم لمناقشة التطورات العلمية الرئيسية بدول الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.



وأفادت رئيس المؤتمر وممثل مشروع الارتقاء بالسياسات العامة للتعليم العالي HESPRI د.عهود العصفور بأن المؤتمر يجمع بين الخبراء والباحثين من الدول العربية والأوروبية، من خلال سلسة من الندوات لمناقشة التطورات في مجال التعليم بالإضافة لإمكانية خلق فرص للتعاون في ذات المجال، مضيفة أن المحاور التي سيتطرق لها المؤتمر تتعلق بالاتجاهات العامة وتحديات المستقبل، الاستدامة، الرقمنة والعدالة، مؤكدة ان الهدف الأساسي لتنظيم مثل هذه الاجتماعات واللقاءات هو تعزيز التبادل العلمي والحوار بين الباحثين واستحداث منصة للتعاون البحثي داخل وخارج المنطقة.