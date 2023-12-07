عبدالله الراكان



أعلن ديوان الخدمة المدنية تفعيل خدمة اصدار شهادة «لمن يهمه الامر» (موافقة مبدئية) للبعثات والاجازات الدراسية عبر تطبيق «سهل» لموظفي «البلدية».



وقالت الوكيل المساعد لنظم المعلومات قي «الديوان» عبير الفارس، في كتاب لمدير البلدية، ان «الديوان» بصدد اطلاق خدمة اصدار «شهادة لمن يهمه الامر» للبعثات والاجازات الدراسية عبر تطبيق «سهل» اعتبارا من من الاحد 10 الجاري والتي تمكن موظفي الجهات الحكومية المرشحين للايفاد لبعثة خارجية او اجازة دراسية من اصدار الشهادة وتسديد رسومها عبر تطبيق «سهل» لتقديمها للجهات المعنية «سفارات الدول» لاصدار الفيزا للسفر.