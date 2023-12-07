عبدالعزيز الفضلي



في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والسفارة الأميركية في الكويت، وبالتعاون مع «امديست» ومتابعة للحوار الاستراتيجي بين الدولتين، استقبلت الوكيل المساعد للتعليم العام حصة المطوع المستشار الثقافي والإعلامي في السفارة د.فريد عباس محمد والمستشار الأكاديمي للولايات المتحدة الأميركية كارين نبيل نصرالله وأخصائي الشؤون الثقافية شيماء أحمد ابراهيم، ومن معهد «امديست» المدير الإقليمي للمعهد سمر خليف ورئيس قسم التقديم للجامعات وبرامج التبادل الثقافي رولا فضل الله.



وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون مع «امديست» لبرامج التقديم للجامعات والتبادل الثقافي.