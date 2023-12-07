أعلن مكتب براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية في قطاع الأبحاث بجامعة الكويت تسجيل براءة اختراع جديدة في مجال تكنولوجيا السوائل النانوية بإنجاز مشترك مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.



وأوضح مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي في تصريح صحافي أن هذا الإنجاز حققه كل من أستاذ الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول بالجامعة د.عمار بهمن والباحث المشارك من معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناصر الصايغ.



وأشاد د.الحربي بجهودهما البحثية التي استمرت لأكثر من أربع سنوات وبدور مكتب براءات الاختراع بالجامعة لدعمه المخترعين وتسهيل كافة السبل أمامهما للحصول على هذه البراءة من قبل المكتب الأميركي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الأميركية.



من جهته، أكد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.عثمان الخضر في تصريح مماثل حرص قطاع الأبحاث على تشجيع الباحثين للتقديم على براءات اختراع لانجازاتهم البحثية المتميزة، إذ يقوم حاليا بتحديث عملية التقديم الخاصة بذلك.



وقال د.الخضر إن وجود مثل هذه الكوكبة المتميزة من الباحثين والعلماء الذين توصلوا لبراءات اختراع مبتكرة سيسهم في تعزيز المسيرة التنموية في الكويت.



من جانبها، أكدت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا في تصريح مماثل حرص قطاع الأبحاث على تحفيز باحثي جامعة الكويت لتقديم المزيد من طلبات تسجيل براءات الاختراع مما سينعكس على التصنيف العالمي للجامعة.



ويتألف الاختراع من جهاز قادر على توصيف حالة المعلقات النانوية في السوائل النانوية عبر تدفقها في الأنظمة الحرارية إذ يساهم بشكل ملحوظ في تطوير الأنظمة القائمة حاليا والمخطط لبنائها مستقبلا في الكويت مثل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.



ويعد هذا الجهاز هو الأدق في توصيف الحالة الفيزيائية للمعلقات النانوية أثناء التدفق كما يتيح فهم الخصائص الفيزيائية والحرارية لها وتحقيق استدامة هذه السوائل إذ تتمثل الفائدة من الجهاز في تحسين أداء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه إلى جانب تقليل التكلفة التشغيلية واستهلاك الوقود.