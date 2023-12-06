إنتاج البلاد سيكون 2.413 مليون برميل يومياً

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د. سعد البراك أن دولة الكويت تدعم قرارات (أوبيك+) وهي ملتزمة بشكل متكامل بالخفض الطوعي الإضافي ومقداره 135 ألف برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى نهاية مارس 2024.

وقال البراك في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة النفط إن إنتاج الكويت سيكون 2.413 مليون برميل يوميا، مشيدا بالإجراءات الاستباقية التي تتبناها الدول المشاركة في اتفاق (أوبيك+) والرامية إلى دعم توازن واستقرارالسوق النفطية.

وجدد التأكيد على أن موقف الكويت دائما داعم وشريك لجهود "أوبيك" وشركائها في إعلان التعاون في (أوبيك+) بما يتماشى مع التطورات في السوق النفطية.