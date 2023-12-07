تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن استهداف مصفاة رئيسية للبترول في العاصمة الخرطوم.



وقال الجيش السوداني، في بيان صحافي، إن «المليشيا المتمردة تسببت بحدوث حريق ببعض مرافق مصفاة الخرطوم بمنطقة الجيلي نتيجة لإقدامها على تدمير وحدات التحكم بالمصفاة».



وحمل الجيش قوات الدعم السريع تبعات استهداف المصفاة وكل ما يترتب عليها من أضرار تلحق بالمنشأة وسكان المنطقة حولها.



في المقابل، اتهمت «الدعم السريع» الجيش بقصف المصفاة، وقالت في بيان صحافي إن طيران الجيش «قصف للمرة الرابعة مصفاة الجيلي للبترول شمال مدينة بحري بولاية الخرطوم، مما تسبب في تدميرها بالكامل».



وأضافت أن «عمليات التدمير الممنهج للمنشآت العامة والبنية التحتية الحيوية تؤكد وبشكل قاطع استهداف الشعب السوداني في مقدراته وممتلكاته».



وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب ترتفع من أعلى مصفاة الجيلي الواقعة شمالي العاصمة الخرطوم.



وهذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها المصفاة للقصف في غضون نحو شهر.