أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه «غير واثق» من أنه كان سيسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل لو لم يترشح سلفه الجمهوري دونالد ترامب لهذه الانتخابات.



وقال الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة ويستون بولاية ماساتشوستس إنه «لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من أنني كنت لأترشح. لكن، لا يمكننا أن ندعه يفوز».



وأضاف أن «ترامب لم يعد حتى يخفي مراده. إنه يخبرنا بما سيفعله».



ولدى عودته إلى واشنطن أكد بايدن أن من واجبه خوض الانتخابات لمنع ترامب من الفوز.



وردا على سؤال للصحافيين عما إذا كان سيمضي في ترشحه إذا لم يكن ترامب المرشح الجمهوري قال بايدن «هو ترشح وأنا علي أن أترشح».



وعما إذا كان سيسحب ترشيحه لولاية ثانية في حال قرر ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال بايدن «كلا، ليس الآن».



من جهته، حث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على عدم السخرية من القدرات العقلية لبايدن.



وقال ترامب خلال لقائه مع أنصاره في ولاية أيوا الأميركية: «من الناحية المعرفية فهو ليس في حالة جيدة جدا. لكن ذلك ليس مضحكا جدا، ولا يجب علينا أن نمزح بشأنه. إنه أمر جدي، فنتعامل مع الأسلحة النووية. وهذا ليس مضحكا على الإطلاق».



وفي الوقت نفسه لم ينف ترامب أنه نفسه كان يسخر مرارا من بايدن في التجمعات الانتخابية، ويصور كيف لا يمكن لبايدن مغادرة المسرح بعد الخطابات.



وأشار إلى أن «حالة القادة العالميين أفضل بكثير، ويريدون الأفضل لبلادهم. وفي بلادنا هناك أحد لم يكن في أفضل حالة أبدا»، وعبر عن شكوكه في مشاركة بايدن في الانتخابات المقبلة، بسبب «حالته الجسدية والعقلية السيئة للغاية» على حد وصفه.



في هذه الاثناء، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته «رويترز/إبسوس» أن شعبية الرئيس بايدن اقتربت من أدنى مستوياتها خلال رئاسته، في علامة على التحديات المقبلة أمام محاولة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في العام المقبل.



وأظهر الاستطلاع أن 40% من المشاركين يستحسنون أداء بايدن كرئيس، بزيادة هامشية عن 39% في نوفمبر المنصرم.



وأظهر الاستطلاع أن الأميركيين يعتبرون الاقتصاد والجريمة والهجرة أكبر المشاكل التي تواجه البلاد، وهي جميع القضايا التي انتقد ترامب وغيره من الجمهوريين بايدن بشأنها.



وصنف 19% من المشاركين في الاستطلاع الاقتصاد باعتباره القضية الأولى، في حين أشار 11% إلى الهجرة و10% إلى الجريمة.



واستقر معدل القبول العام لبايدن عند أقل من 50% منذ أغسطس 2021.