القاهرة - هالة عمران



ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة امس بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار في مستهل الجلسة إلى نتائج مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في مدينة دبي، وما تضمنته كلمة الرئيس خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ضمن أعمال المؤتمر من رسائل مهمة، منها تجديد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، والتنويه إلى أنها كما حرصت في قمة COP27 بشرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتها في هذا الصدد، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية واتخاذ خطوات أكثر طموحا لكي يخرج مؤتمر «كوب 28» بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.



وأشار د.مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى جولته التفقدية التي قام بها يوم السبت الماضي في مدينتي «السادات» بمحافظة المنوفية، و«حدائق أكتوبر» بالجيزة، لافتا إلى أن جولته بمدينة «السادات» بمحافظة المنوفية، شملت تفقد عدد 4 مصانع تعمل في مجالات مختلفة، مؤكدا أن تلك المصانع تسهم في تشغيل آلاف الشباب، وتهدف إلى دعم السوق المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية لمصر، لا سيما في ضوء خططها للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي، موضحا أن الدولة تشجع القطاع الخاص، بكل السبل، وتعمل على تذليل أي عقبة تواجه المستثمر، للانطلاق في قطاع الصناعة والنهوض به.



ولفت رئيس الوزراء إلى تفقد نماذج من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في «السادات» و«حدائق أكتوبر» وتسليم عدد من العقود للمستفيدين، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتنفيذ تلك المبادرة على النحو الأمثل وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة، من أجل توفير مجتمع سكني متكامل الخدمات للمواطنين.



وفي الإطار ذاته، أكد د.مصطفى مدبولي أن ما تم وجار تنفيذه بالمشروع بلغ نحو مليون وحدة، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة بديل العشوائيات لأهالينا سكان المناطق غير الآمنة، وذلك فضلا عن الوحدات التي نفذتها الدولة لشريحة متوسطي الدخل والقادرين، مشيرا إلى أن عدد الوحدات يصل إلى نحو 2 مليون وحدة تم تنفيذها، مؤكدا أن هذا الرقم غير المسبوق أسهم بصورة كبيرة في الحد من أزمة الإسكان التي كانت تؤرق الكثيرين، ضاربا المثل بمدينة واحدة من مدن الجيل الرابع، هي مدينة «حدائق أكتوبر»، التي تم تنفيذ 147 ألف وحدة بها لشريحة محدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، واستفاد بها نحو 600 ألف مواطن، بمتوسط 4 أفراد لكل أسرة مستفيدة من هذا المشروع الذي يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.



كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن المستفيد لا يحصل على وحدة سكنية فقط، ولكن يعيش في مجتمع سكني حضاري مخطط، يتمتع بمختلف الخدمات، موجها الشكر لكل المسؤولين عن هذا المشروع المهم الذي يعد علامة بارزة للإنجاز.