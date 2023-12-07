القاهرة - خديجة حمودة



أكد مساعد وزير الخارجية المشرف على القطاع الأوروبي السفير د.محمد البدري مجددا الموقف المصري بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين، اتساقا مع القرارات الأممية ذات الصلة، محذرا من عواقب الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.



جاء ذلك خلال مشاورات موسعة عقدها السفير د.محمد البدري امس بمقر وزارة الخارجية مع وفد من وزارة الخارجية الكرواتية برئاسة مدير عام الشؤون السياسية بالخارجية الكرواتية السفير بيتار ميهاتوف.



وتناول السفير د.محمد البدري الجهود المصرية لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية داخل الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين العزل، والوقف الفوري والممتد للعمليات العسكرية، مستعرضا ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح الذي لم تغلقه مصر منذ اندلاع الأزمة، كما تطرق إلى الحقائق المرتبطة بخطورة الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.



من جانبه، أبدى الوفد الكرواتي تفهمه للموقف المصري، مثنيا على الدور المصري المهم سواء على صعيد تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، أو تذليل العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، أو فيما يتعلق بترحيل الرعايا الأجانب إلى دولهم بصورة آمنة، وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة التعاون الاقتصادي، حيث أعرب المسئول الكرواتي عن تقدير بلاده للتعاون الثنائي مع مصر في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.