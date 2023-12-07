أسامة أبوالسعودعلمت «الأنباء» ان رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان أصدر قرارا إداريا بشأن قسم منع السفر التابع للمطار تسهيلا على المتقاضين. مع اتباع الإجراءات التالية:٭ الاستعلام عن أوامر المنع في الحاسب الآلي.٭ القيام بتوريد المبالغ أو النفقات الخاصة لمن يرغب في السداد بصورة كلية أو جزئية.٭ رفع منع السفر بعد استيفاء الإجراءات تحت كود 0210 وتصوير محضر الرفع في نظام الماسح الضوئي (الإمج).٭ إصدار إخطار تنفيذ حكم تحت كود 765 وتصويره في نظام الماسح الضوئي (الإمج).٭ استخراج شهادة لمن يهمه الأمر تحت كود 980.٭ تسلم المبالغ خارج الإدارة تحت كود 745 ويشترط حضور الدائن بشخصه.٭ رفع حجز المركبات بعد سداد المبالغ المستحقة تحت كود 650.٭ عمل إثبات حالة تحت كود 710 فيما يتعلق بالإجراءات المذكورة أعلاه فقط.