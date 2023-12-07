أسامة أبوالسعود
علمت «الأنباء» ان رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان أصدر قرارا إداريا بشأن قسم منع السفر التابع للمطار تسهيلا على المتقاضين. مع اتباع الإجراءات التالية:
٭ الاستعلام عن أوامر المنع في الحاسب الآلي.
٭ القيام بتوريد المبالغ أو النفقات الخاصة لمن يرغب في السداد بصورة كلية أو جزئية.
٭ رفع منع السفر بعد استيفاء الإجراءات تحت كود 0210 وتصوير محضر الرفع في نظام الماسح الضوئي (الإمج).
٭ إصدار إخطار تنفيذ حكم تحت كود 765 وتصويره في نظام الماسح الضوئي (الإمج).
٭ استخراج شهادة لمن يهمه الأمر تحت كود 980.
٭ تسلم المبالغ خارج الإدارة تحت كود 745 ويشترط حضور الدائن بشخصه.
٭ رفع حجز المركبات بعد سداد المبالغ المستحقة تحت كود 650.
٭ عمل إثبات حالة تحت كود 710 فيما يتعلق بالإجراءات المذكورة أعلاه فقط.