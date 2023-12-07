تناقش لجنة محافظة حولي خلال اجتماعها اليوم برئاسة ناصر الجدعان الاقتراح الخاص بإنشاء جسر مشاة على شارع التعاون بين منطقتي سلوى وشاطئ أنجفة. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تطوير وتوسعة مخرج شارع بيروت على طريق الملك فهد بمنطقة حولي، وآخر بشأن الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن الاختناق المروري في منطقتي الجابرية والسرة.



وطلب تعديل قرار المجلس البلدي بمزاولة نشاط فندق تاريخي أو مطعم كويتي في بيت كويتي قديم في منطقة السالمية (ميدان حولي) قطعة 11.



طلب تخصيص وتثبيت موقع بناء محطة تحويل ثانوية بمساحة 12.5م2 × 16.5م في منطقة الجابرية بالقطعة رقم 12.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ضمن موقع الهيئة العامة للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها بمنطقة (الاستعمالات الحكومية جنوب السرة).