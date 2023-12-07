العمل على زيادة الخدمات التي تقدمها «القُصّر» عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق «سهل»

متابعة الأبناء في المدارس بشكل مستمر بالتعاون مع المختصين بوزارة التربية

تنظيم رحلات عمرة ودروس تقوية وتقديم مساعدات متنوعة للمستحقين من «القصّر»

التعرف على مشاكل واحتياجات الموجودين في دور الرعاية الاجتماعية ومحاولة حلها

ليلى الشافعي

أكدت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية في الهيئة العامة لشؤون القصر تماضر العمر أن عدد المشمولين بالرعاية في الهيئة بلغ 9510 قاصرين وقاصرات، وعدد المحجور عليهم وصل إلى 304 حتى نهاية نوفمبر 2023. وأشارت العمر خلال لقاء مع «الأنباء» إلى أن الإدارة تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة سواء كانت ترفيهية أو دينية وتربوية، منها رحلات العمرة ودروس تقوية وغيرهما، حيث تتابع الهيئة حالات الأبناء في المدارس اجتماعيا وكذلك المحجور عليهم، والقصر المقيمين خارج البلاد والخدمات المقدمة، إضافة إلى متابعة أوضاع المستفيدين الموجودين في دور الرعاية الاجتماعية. وتحدثت العمر كذلك عن خدمات الهيئة المالية والخطط المستقبلية وغيرها من الأمور التي تقدمها لـ «القصر»، وفيما يلي التفاصيل:



بداية ما مكونات إدارة الرعاية الاجتماعية وأقسامها؟



٭ تتكون الإدارة من مراقبتين، الأولى مراقبة التوجيه والإرشاد وتضم قسمين، الأول للتوجيه والإرشاد، والثاني للأنشطة التربوية، والمراقبة الثانية للبحث الاجتماعي وتضم قسم الرعاية العائلية وقسم الرعاية المتخصصة وقسم مساعدات البحث الاجتماعي.



ما أبرز الخدمات التي تقدمها إدارة الرعاية الاجتماعية للقصر؟



٭ تقدم الإدارة نوعين رئيسيين من الخدمات هما:



أولا الخدمات الاجتماعية والتربوية، ومنها: متابعة القصر في المدارس بالتعاون مع المختصين بوازرة التربية والمؤسسات الاجتماعية، وتسجيل القصر ممن تنطبق عليهم ضوابط المساعدات الدورية في دروس التقوية. وبحث الحالات الاجتماعية للأسر المشمولة بوصاية الهيئة، وفي حالة وجود مشاكل يتم إعداد البحوث التي تقترح الحلول المناسبة وتنفيذها عبر الزيارات الميدانية.



كذلك تتابع الإدارة أوضاع المحجور عليهم وتقوم بالزيارات الميدانية للتعرف على أوضاعهم والوقوف على أحوالهم الصحية والاجتماعية وعمل البحوث اللازمة لحل مشاكلهم.



كما تتابع «القصر» المقيمين خارج البلاد وتعمل على توفير كافة الخدمات المناسبة لهم، وأيضا متابعة المستفيدين الموجودين بدور الرعاية الاجتماعية والتعاون من تلك المؤسسات للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها، وتوفير القدر اللائق من الرعاية المالية والاجتماعية لهم.



ماذا عن الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة؟



٭ تقوم الهيئة بالصرف من الرصيد للمستفيدين حسب المواسم، وذلك وفق الضوابط المتبعة والمعتمدة مثال كسوة الصيف، والشتاء والمصاريف المدرسية وغيرها.



كما تعمل الهيئة على حصر الأسر ذوي الدخول الضعيفة وفق الضوابط المتبعة والمعتمدة وتقوم بصرف مساعدة دورية كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مساعدات عيدي الفطر والأضحى.



ويتم أيضا حصر الأسر ذوي الدخول الضعيفة وفق الضوابط المتبعة والمعتمدة، وصرف مساعدة الحقيبة المدرسية قبل بداية العام الدراسي، والمؤونة الرمضانية لشهر رمضان.



وهناك مساعدات مالية لذوي الدخول الضعيفة مثل «ضعف دخل، بدل ايجار، رسوم كهرباء وماء، تسديد ديون»، وغيرها للأسر التي تنطبق عليها ضوابط استحقاق هذه المساعدات.



هل تتم مساعدة أسرة القاصر الذين لا تكفي معاشاتهم؟



٭ بالتأكيد تقوم مراقبة البحث الاجتماعي - قسم مساعدات البحث الاجتماعي بمساعدة الأسر الضعيفة الدخل الذين تنطبق عليهم ضوابط استحقاق المساعدات.



ماذا تقدمون لأصحاب الدخل الضعيف؟



٭ تقدم الإدارة مساعدات للمستفيدين من أصحاب الدخل الضعيف الذين تنطبق عليهم ضوابط استحقاق هذه المساعدة، ومنها مساعدات شهرية لذوي الدخل الضعيف وبدل الايجار الى جانب مساعدات مقطوعة لتسديد الديون، وشراء وتصليح السيارات، وتوفير الأجهزة الطبية، والرسوم الدراسية داخل أو خارج الكويت ورسوم الكهرباء والماء.



من الذين يستحقون المساعدة الموسمية والدورية؟



٭ تصرف المساعدات الدورية بشكل ربع سنوي في أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، بالإضافة إلى مساعدة عيد الفطر وعيد الأضحى.



وهناك ضوابط لاستحقاق المساعدة الموسمية والدورية تتضمن شروطا لقيمة المعاش الوارد من التأمينات الاجتماعية، والرصيد الموجود في الحساب، وأن يكون القاصر مقيدا بالدراسة وألا يكون القاصر موظفا.



وفي حال كان القاصر مقيدا بالدراسة ومتزوجا فهو يستحق المساعدة، أما اذا كانت القاصرة متزوجة فهي لا تستحق حتى لو كانت مقيدة بالدراسة.



كما تعتمد المساعدة على المعاش الوارد من «التأمينات الاجتماعية» فقط ولا ينظر إلى معاش الشؤون.



هل جميع القصر الذين ترعاهم الهيئة في احتياج للمساعدات؟



٭ الهيئة من خلال رسالتها الإنسانية تسعى لتوفير أسس الحياة الكريمة لكل الأسر المشمولة برعايتها وفقا للوائح والنظم ذات الصلة بالمساعدات.



كم وصل عدد المشمولين بالرعاية في الهيئة؟



٭ بلغ عدد القصر 9510 فيما بلغ عدد المحجور عليهم 304 وفق آخر احصائيات بنهاية شهر نوفمبر 2023.



وما أبرز الأنشطة التي نظمتها الإدارة وعدد المستفيدين؟



٭ خلال العام الماضي تنوعت الأنشطة خلال العام الماضي ما بين ترفيهية ودينية ومن بينها تنظيم رحلة عمرة شارك بها 128 قاصرا وقاصرة ودروس تقوية بمشاركة 198 طالبا، ومساعدة المؤونة الرمضانية بنحو 2509 مستفيدين، ومساعدة الحقيبة المدرسية بعدد 821 طالبا وطالبة وحفل تكريم المتفوقين بمشاركة 884 طالبا وطالبة. أما خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2023 فقد شهدت تنظيم رحلة عمرة شارك بها 122 قاصرا وقاصرة ودروس تقوية بمشاركة 88 ومساعدة المؤونة الرمضانية بنحو 2338 مستفيدا ومساعدة الحقيبة المدرسية بـ 245 طالبا وطالبة.



وماذا عن أبرز خططكم المستقبلية؟



٭ نواصل وبشكل مستمر تطوير خدماتنا والتسهيل على المراجعين من خلال زيادة الخدمات الالكترونية المقدمة عبر الموقع الالكتروني للهيئة أو عبر تطبيق سهل، الى جانب تكثيف دورات تدريب الكوادر الوطنية على القيام بالمهام والوظائف المتنوعة للإدارة بما يمكننا من تقديم خدمات أكثر بصورة أسرع، وبطريقة أيسر على المراجعين. ولتعزيز استفادة المراجعين من خدمات الهيئة نود من خلالكم أن نؤكد أهمية المتابعة المستمرة لحسابات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد ومعرفة الأنشطة والخدمات المستحدثة والتفاعل معها.





