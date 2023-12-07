أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس تعميما إداريا أمس بإلغاء العمل بالمخالفات الورقية نهائيا، والتحول إلى المخالفات الالكترونية خلال 6 أشهر.



وتضمن التعميم الإداري ميكنة مخالفات لوائح البلدية التي يتم تحريرها من قبل مفتشي عبر إنشاء منصة الكترونية لمخالفات البلدية لضمان صدورها وفق قواعد وبيانات وقوانين وأحكام لوائح البلدية من أجل ضبط المخالفات وسلامة الاجراءات المتبعة في تحريرها، حيث إن الهدف من إنشاء المنصة الالكترونية لمخالفات البلدية إثبات المخالفات وتوجيه الإنذارات عن طريق جهاز الكتروني مرتبط بهذه المنصة وبرنامج آلي يشمل مراحل ضبط وتحرير المخالفات والاجراءات التالية لتحريرها بدءا من الوحدة التنظيمية وإحالتها للإدارة القانونية ومنها الى إدارة التحقيقات وربط هذا البرنامج الآلي بتطبيق «سهل» و«هويتي» وبهذا النظام الالكتروني الجديد يتم الاستغناء بشكل نهائي عن الانذارات والمخالفات الورقية نهائيا.



وجاء في التعميم الاداري تكليف قطاع التطوير والمعلومات بإعداد مقترح بتشكيل فريق عمل لإعداد البرنامج بكل مراحل إثبات المخالفات الكترونيا مع ربطه مع «سهل» و«هويتي».