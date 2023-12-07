عبدالكريم العبدالله



افتتح الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.المنذر الحساوي مؤتمر الكويت الخامس للرعاية الصحية الأولية نيابة عن وزير الصحة د.أحمد العوضي.



وأكد الحساوي أن الكويت من الدول الرائدة في مجال الصحة نظرا لما حققته من إنجازات طوال نهضتها المشهودة، لافتا الى ان الرعاية الصحية تحظى باهتمام بالغ كونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية.



وقال الحساوي ان الكويت حققت هدف «الصحة للجميع» في أوائل التسعينيات من خلال تقديم خدمات شاملة ولايزال تقديمها مستمرا للمواطنين والمقيمين.



وأشار الى أن هذا يشمل العديد من الجهود التي تتماشى مع الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع، مشيرا الى سعي الكويت بشكل حثيث وجهود متواصلة للسير بذلك النظام الصحي قدما نحو مزيد من التطور وإحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية.



وأكد الحرص على جعل الكويت في مصاف الدول التي تتميز بمعدلات نمو مستدامة مع الحرص على تطوير أنظمة وإجراءات التدريب والتطوير المهني للكوادر الطبية، لافتا الى أن تقوية الرعاية الصحية الأولية أمر جوهري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتغطية الصحية الشاملة ما يسهم في بلوغ أهداف تتجاوز نطاق هدف الصحة الجيدة.



وأكد د.المنذر الحساوي صدور قرار وزاري مؤخرا بإنشاء قطاع الرعاية الصحية لضمان حصول الأشخاص على رعاية شاملة والتي تقدم بواسطة فريق طبي متكامل تشارك فيه العديد من المهن الصحية مع الالتزام بالعدالة والإنصاف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى من الصحة في ظل منظومة صحية مؤهلة للاستجابة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية السريعة.



من جانبها، قالت رئيسة المؤتمر ومديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.دينا الضبيب ان المؤتمر منصة مهمة لجميع المشاركين لتبادل الأفكار في سبل تحسين جوهر شبكة الرعاية الصحية الأولية التي تعد محورا حيويا في بناء نظام صحي فعال في التشخيص المبكر والعلاج والوقاية ما يسهم في تحسين جودة الحياة.



وأوضحت ان الرعاية الصحية شراكة فاعلة بين الفرد والطاقم الطبي تتيح للأفراد المشاركة الفعالة في اتخاذ قرارات صحية مستنيرة وتشجع على التفاعل الإيجابي مع النظام الصحي، مستعرضة الهيكل الاستراتيجي لبوابة الرعاية الصحية الأولية وما تقدمه من خدمات تحت مظلة 115 مركزا صحيا.



ولفتت الى ان عدد زيارات المرضى والمراجعين بلغ هذا العام نحو ما يقرب من 19 مليون زيارة، بينما بلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية مليون و600 ألف زيارة، مشيرة الى ان الرعاية الصحية الأولية تضم تسعة برامج صحية في مختلف التخصصات لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.



وقالت إن هناك 97 عيادة للأمراض المزمنة و56 عيادة للصحة النفسية و84 عيادة الطفل السليم و102 عيادة لمرضى السكري و49 عيادة لهشاشة العظام، إضافة الى ما تم من توسع في عيادات فحص قاع العين والقدم السكري وكبار السن والسمنة والإقلاع عن التدخين.



وأشارت الى تبني مراكز الرعاية الصحية استراتيجيات رقمية لتكون تلك الجهود نبراسا يضيء طريق تحسين خدمات الرعاية الصحية، ومنها إطلاق خدمة الحصول على إجازة مرضية دون استشارة طبية عبر المنصات الالكترونية.



وقالت د.دينا الضبيب إن مبادرة خدمة الزيارات المنزلية لطريحي الفراش وكبار السن وذوي الإعاقة الحركية الشديدة لتقديم خدمات صحية متكاملة متعددة التخصصات للرعاية الأولية بالتعاون مع الرعاية الثانوية تعزز مفهوم الاعتناء التام بتلك الفئات والإسهامات القيمة التي قدمها كبار السن. وأوضحت ان المؤتمر يتناول 33 محاضرة علمية بمشاركة 32 طبيبا ومختصا على مدى ثلاثة أيام للوصول الى قرارات وتوصيات ملموسة تعزز مفهوم مستجد للرعاية الأولية في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية. بدوره، قال أمين الصندوق الفخري للكلية الملكية البريطانية للممارسين العاملين ومدير مكتب الاعتراف الدولي د.ستيف مولي إن الكلية تعمل بالشراكة مع الكويت منذ عام 1983.