أسامة دياب

في إطار جهودها لدعم التبادل الثقافي، أقامت السفارة الكورية لدى البلاد أمسية الأفلام الكورية بالتعاون مع مجلس الفيلم الكوري وشركة السينما الوطنية الكويتية لعرض حصري لفيلم «المدينة الفاضلة الخرسانية» Concrete Utopia مساء أمس الأول في سينما سينسكيب المهلب، بحضور ديبلوماسي وإعلامي وشعبي مكثف.



وفي البداية، أكد السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها أهمية التبادل الثقافي كجسر من جسور التواصل الشعبي يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الفهم المشترك بين الدول، معربا عن سعادته بتنامي الإقبال على مختلف مناحي الثقافة الكورية في الكويت من إقبال على تعلم اللغة، الطعام والأفلام والمسلسلات والموسيقى الكورية.



وأشار بيونغ ها إلى أن أمسية الفيلم الكوري تأتي في إطار جهود السفارة المستمرة لتعزيز أوجه التبادل الثقافي، بالإضافة إلى مشاركة ثراء السينما الكورية مع الشعب الكويتي وأعضاء السلك الديبلوماسي، موضحا أن فيلم المدينة الفاضلة الخرسانية من أحدث الأفلام الكورية حيث عرض لأول مرة في 9 أغسطس الماضي، معربا عن سعادته بالحضور الكبير للدراما الكورية على نتفليكس الكويت.



وأضاف: الفيلم ليس فقط عرضا سينمائيا لأحد أبرز روائع السينما الكورية ولكنه أيضا تجربة مميزة تتيح للجميع التعرف على روح كوريا، مبينا أنه فيلم عميق ومثير للاهتمام يسلط الضوء على قاطني الشقق السكنية في وسط مدينة سيئول.



ولفت إلى أن نجاح الدراما الكورية يرجع للروايات الفريدة والمتجذرة في التراث الكوري والتي تعكس رحلة الأمة للتغلب على التحديات وتحقيق التنمية السريعة من دولة فقيرة تعاني من الحرب إلى دولة متقدمة.



ويدور الفيلم حول زلزال مدمر ضرب مدينة سيئول وقضى على مبانيها وحولها الى ركام فيما عدا بناية وحيدة ظلت متماسكة وسط الدمار، وبالرغم من نجاة سكانها إلا أن تحديات كبيرة كانت في انتظارهم، حيث أصبحت بنايتهم «المدينة الفاضلة» ومطمع كل المشردين من السكان الذين دمر الزلزال منازلهم وملاذهم الوحيد للنجاة من الطقس السيئ وبرودة الجو. ولذلك، وجد سكان البناية أنفسهم أمام خيار وحيد ألا وهو الذود والدفاع عن منازلهم وأرواحهم بكل جوارحهم، ومع تصاعد الصراع تهاوت كل القيم الأخلاقية والإنسانية.