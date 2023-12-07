بشرى شعبان



في خطوة تؤكد حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على توفير فرص عمل للكوادر الوطنية من فئة ذوي الإعاقة للالتحاق بالعمـل فـــــي القطاع المصرفي، وبالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، واستمرارا لنهج الهيئة في توجيه العمالة الوطنية للعمل بمختلف القطاعـــات الخاصـــة، نظمت يوما وظيفيا لذوي الاحتياجات الخاصة.



وقدم ممثل بيت التمويل الكويتي، رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة زياد العمر شرحا عن الوظائف المتوافرة لديهم والتعريف بها، متقدما بالشكر للهيئة على التعاون والمساهمة بتوفير الكوادر الوطنية من فئة ذوي الإعاقة للعمل في القطاع المصرفي بشكل عام وبيت التمويل الكويتي بشكل خاص، كما تم إجراء المقابلات الوظيفية للمتقدمين لشغل الوظائف المعروضة من قبل بيت التمويل.