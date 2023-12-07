متألقاً كوجهة للضيافة المميزة والراحة أكمل فندق فوربوينتس شيراتون الكويت عامه العشرين، حيث برز كمعلم فندقي يجمع بين الراحة والبساطة ليستمر في تقديم تجارب إقامة مميزة لضيوفه، مع توفير أحدث وسائل الراحة والتقنيات المتطورة منذ انطلاقته في قلب المدينة الحيوية إلى جانب فنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت ليكون معهم رمزا للضيافة الفاخرة والإقامة الاستثنائية.



من موقعه المميز في قلب العاصمة الكويت وبقربه من أهم المراكز الحيوية، وإطلالته الرائعة على المدينة وعلى شارع الخليج العربي، بالإضافة إلى مركز جابر الأحمد الثقافي الصرح المعماري والثقافي الكويتي البارز والذي لا يبعد سوى خطوات معدودة جعل منه الفندق المفضل لدى رجال الأعمال والشركات ومختلف شرائح الضيوف، حيث يمكن أيضا الاستمتاع بإجازة مريحة من خلال خدمات مميزة وشاملة تتجلى في مطعم السيف الذي يقدم أشهى المأكولات العالمية ويتميز بإطلالته على بوابة الجهراء التاريخية، وبيتزاريا لاماما المفضلة لدى الجميع من خلال أشهى أنواع البيتزا المحضرة من المكونات الطازجة والمخبوزة بشغف على الحطب، بالإضافة إلى تشكيلة المقبلات الغنية في أجواء تقليدية بنكهة حقيقية للريف الإيطالي الساحر.



وبهذه المناسبة، أثنى المدير العام لفنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت فهد أبو شعر على الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بفندق فوربوينتس إلى جانب فنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت ليكونوا معا بوابة للضيافة الأصيلة.



وعبر عن شكره وامتنانه لثقة القطاعات الحكومية والشركات ليكونوا جزءا من قصة نجاحه المستمرة، وقدم الشكر لجميع الموظفين نظرا لإخلاصهم وتفانيهم في العمل الدؤوب لإبراز الوجه المشرق لكرم الضيافة بالكويت.