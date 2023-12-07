أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن تنظيم بطولة البادل لذوي الاحتياجات الخاصة والتي أقيمت في ستاد اليوسفي بمنطقة دسمان بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتندرج الفعالية تحت مظلة «لأننا نهتم»، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعكس التزام stc تجاه المجتمع والتنمية المستدامة.



واستقبلت بطولة البادل التي أقيمت في ستاد اليوسفي، برعاية stc، حدثا بارزا شارك فيه 93 طالبا وطالبة من مدارس التعليم الخاص في جميع أنحاء الكويت، وخلال التنافس في المباريات الزوجية، أظهر الطلاب مهاراتهم الرياضية وأظهروا روحا رياضية وقدرة رائعة على التنافس، وتأكيدا على التزامها بدعم المجتمع، قامت stc بتوزيع الهدايا على جميع المشاركين لتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع، كما سلط حضور فريق العلاقات العامة في stc الضوء على دور الشركة في تقديم الدعم المستمر للمبادرات التي تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتعليقا على هذه المبادرة، قالت المدير العام لاتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: نواصل في stc دعم مختلف الشرائح داخل مجتمعنا وذلك ومن خلال برنامجنا المستدام للمسؤولية المجتمعية، حيث نهدف إلى تعزيز بيئة تمكن كل فرد من أن يزدهر ويسهم في مجتمعنا، من منطلق إيماننا بالاستمرار في رعاية مثل هذه المبادرات والفعاليات، وذلك إيمانا بدور أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في تنمية المجتمع وحرصا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.



وأضافت الجاسم: ترى stc أنه من الضروري التواصل مع مختلف فئات المجتمع الكويتي ومن ضمنهم ذوو الاحتياجات الخاصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع من خلال تجارب متنوعة تهدف إلى زيادة الوعي حول احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشددة على ضرورة التمكين الاجتماعي، حتى ندمج أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة سليمة في المجتمع في شتى المجالات.