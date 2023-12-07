

تقدم كيدزانيا لأطفال الكويت مغامرة «أرض الجليد»، والتي عادت مجددا خلال موسم عطلة المدارس الحالية، وسيستمر البرنامج خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 27 يناير، ويقدم مغامرة يستمتع فيها الأطفال بالبحث في الكنوز المتجمدة وبعرض جليدي فني حي مع الكثير من الهدايا المجانية بالإضافة الى الآيس كريم اللذيذ.



وأضاف المظهر المريح للون الأبيض للجليد تأثيرا رائعا إلى البرنامج، ما يضفي الحيوية على أرض الجليد. استمتع بـ 70 يوما من المرح في كيدزانيا الكويت «أرض الجليد». والرعاة الرئيسيون للبرنامج هم: مايكروسوفت، عصير الضاحية، مادو، مونكي كوكيز، دي إتش إل، وطلبات، ومن الرعاة أيضا «الأنباء» وصحيفة «ميوزيكالس».



و«مادو»، علامة تجارية تركية للآيس كريم تأسست عام 1850 من خلال رعايتها «مدينة الجليد»، فهي تجلب خبرتها لمشاركة الأطفال أسرار «الدندورمه» التركية اللذيذة، وهو منتج غني بالمكونات العضوية.



و«عصير الضاحية»، علامة تجارية كويتية وطنية رائعة، حيث يمكنك الحصول على ألذ العصائر بخدمة سريعة، وهي تلبي أذواق الجميع بتقديم وصفات عصائر حصرية، ومنها بالطبع عصير «عوار القلب» الأكثر شعبية.



أما «مونكي كوكيز»، فهي الوجهة الذهبية لمحبي البسكويت والمعجنات، وهي أحد الرعاة الرئيسيين، ومعنا يقدمون أفضل أصنافهم، وإذا كانت الصورة تغني عن ألف كلمة، فلك أن تتخيل كم من الوقت يتطلب الأمر لوصف جميع أصنافهم الشهية.



و«دي إتش ال» DHL، الرائدة عالميا في مجال الخدمات اللوجستية، هي الراعي الرئيسي للحفل، وتماشيا مع تخصصها، فهي تتسم بالسرعة والدقة والاعتمادية، والرغبة المتأججة في الإبداع عبر رعايتها أنشطة الفن والحرف الفنية بمدينة الجليد. و«طلبات» تجلب الابتسامات إلى مدينة الجليد في كيدزانيا، حيث استمتع الأطفال بنشاط «إطلاق المقلاع» الذي سجل أرقاما قياسية في كتل الجليد، حيث يحصل الفائزون على صناديق جوائز وهدايا مثيرة وغامضة.



ومايكروسوفت وجريدة «الأنباء»، الراعيتان لجميع البرامج المتنوعة في كيدزانيا، جلبتا للحفل حصتهما من الإثارة والتشويق، مما ألهب مغامرات الجليد بالحماس والمتعة.



وفي عالم كيدزانيا يستطيع الأطفال تجربة الحياة والمهن بطرق واقعية في بيئة خاضعة للرقابة، تقوم على ممارسة المحاكاة، ونصمم أنشطة من شأنها أن تساعد الأطفال على اكتساب مهارات جديدة وخلق «عالم أفضل».



وكيدزانيا صاحبة مفهوم مبتكر وحائزة على جوائز عالميا، لمزجها الفريد بين ترفيه الأطفال وتعليمهم في نفس الوقت، لكن قصة نجاحنا لا تنتهي عند هذا الحد، فبفضل شركائنا الذين يزيد عددهم على 36 من المؤسسات المشاركة، والذين عمل العديد منهم مع كيدزانيا الكويت منذ بداية إنشائها، أصبح بإمكاننا أن نقدم للأطفال الآن تجربة متكاملة توضح لهم معنى العيش في العالم الحقيقي، وتقدم لهم السبل كي يصبحوا مواطنين رائعين، من خلال لعب ومحاكاة الأدوار الواقعية، والتعرف على المهن والوظائف الحياتية المختلفة، وسبل تسيير الأعمال الداخلية في المدن، بالإضافة إلى مفهوم إدارة الأموال.



وتم تصميم كل تجربة لتمكين وتحفيز عقول الأطفال ومنحهم الثقة ليخرجوا أفضل ما لديهم، ويحصدوا الإلهام ليصبحوا مواطنين عالميين عظماء.