أحمد مغربي



أكدت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» حرص مؤسسة البترول الكويتية على إشراك القطاع الخاص في الأنشطة والاستثمارات والخدمات المساندة الحالية والمستقبلية، إضافة إلى خلق صناعات تحويلية تعتمد على مخرجات القطاع النفطي من المنتجات النفطية لإنشاء قيمة محلية تنافسية ومستدامة، وبالمثل تسعى إلى تعظيم حصة القطاع الخاص المحلي من إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة.



وكشفت المصادر انه ضمن مساعي المؤسسة لتعظيم الإنفاق المحلي في توريد المواد والخدمات لأنشطة القطاع النفطي، نجحت المؤسسة بزيادة نسبة الانفاق على مواد/ خدمات/ مشاريع/ وغيرها من القطاع الخاص المحلي (الموردين والمقاولين المحليين) بحيث وصلت إلى 43.5% في العام المالي 2022/2023. وأشارت إلى ان المؤسسة وشركاتها التابعة تقوم بإيجاد فرص صناعية للقطاع الخاص المحلي لتوفير المواد المصنعة للقطاع النفطي عن طريق توسعة المصانع القائمة و/أو إنشاء مصانع جديدة داخل الكويت، وكذلك تطوير وزيادة نطاق الخدمات المقدمة من موفري الخدمات المحليين للقطاع النفطي، ومن هذا المنطلق قامت المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بتحديد 10 فرص استثمارية لمواد وخدمات للإعلان عنها من خلال الهيئة العامة للصناعة. وذكرت ان المؤسسة تعمل على تسهيل توفير أراض مناسبة للقطاع الخاص المحلي لإقامة مصانع جديدة مرتبطة بأعمال القطاع النفطي، حيث تم الحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للبدء بدراسة الجدوى التفصيلية للمنطقة الصناعية البترولية، حيث تهدف المنطقة الصناعية البترولية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية في الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل للكويتيين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الصناعة النفطية المحلية من المواد والخدمات بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية.



ونحو توفير صناعة نفطية محلية متطورة تعمل مؤسسة البترول على توفير اللقيم المناسب من مخرجات عمليات القطاع النفطي من المنتجات النفطية ليتم استغلاله من قبل القطاع الخاص في خلق صناعات تحويلية، ومن جانب آخر جار المضي قدما بتنفيذ الفرص الاستثمارية المعتمدة ضمن برنامج المحتوى المحلي، فقد تمت دراسة وطرح مجموعة من الفرص الصناعية على مستثمرين محليين لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية الكويتية، حيث تلعب المؤسسة دورا هاما في توفير اللقيم المناسب من مخرجات عملياتها للقطاع الخاص المحلي لاستخدامه في تصنيع منتجات لاحقة ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وحول الفرص التي تم طرحها أو الإعلان عنها فهي تتمثل في مشروع تحويل المواد الحفازة المستهلكة إلى معادن، حيث تم طرح المزايدة في 27 ديسمبر 2022، وتم استلام عطاءات المزايدة في يونيو 2023، وفرصة صناعة ماليك آنهايدرايد، حيث تم الإعلان عن تعبيرات الاهتمام بالفرصة في الجريدة الرسمية حيث تم الحصول على 3 تعبيرات عن الاهتمام في شهر سبتمبر 2022، ويتم حاليا تنفيذ خطة العمل للمضي قدما في طرح الفرصة حسب الجدول الزمني المعتمد، وأخيرا هناك فرص صناعة الكبريت حيث يتم حاليا تنفيذ خطة العمل للمضي قدما في طرح الفرص حسب الجدول الزمني المعتمد.



كما قامت المؤسسة بالإعلان عن 10 فرص استثمارية (مواد وخدمات) من خلال هيئة الصناعة.





خلق فرص عمل للكفاءات الوطنية



تدعم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة المحتوى المحلي من خلال تنمية القوى العاملة الوطنية عن طريق خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكويتيين في القطاع الخاص المحلي، وتطوير قدراتهم وخبراتهم أثناء عملهم في القطاع الخاص العامل مع المؤسسة وشركاتها التابعة.



دعم وتمكين المبادرين



تستمر مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتسهيل إجراءات إشراك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستقطابهم في مشاريع القطاع النفطي عن طريق النظام الإلكتروني «منصة بادر» بشروط ميسرة وسهلة لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مناقصات القطاع النفطي، ومن ضمن مساعي المؤسسة لتطوير مشاركة القطاع الخاص في التوسع بمحطات التجزئة والأنشطة الرديفة، تتم حاليا دراسة إشراك القطاع الخاص (المبادرين) في أنشطة محطات التجزئة والمحطات المستقبلية.