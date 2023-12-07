أعلن رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والبرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب عن انطلاق مشروع قوافل النجاة تحت شعار «دفئا وسلاما» لأهل غزة غدا الجمعة، حيث يهدف لتقديم الدواء والغذاء والخيام ووسائل التدفئة والإغاثة العاجلة للمتضررين في قطاع غزة.



وقال الشهاب: انطلاقا من دورنا الديني والإنساني والأخلاقي ومع التزايد الكبير والمقلق لأعداد النازحين من أهالي غزة جراء القصف والدمار الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي ونزوح مئات الآلاف من أهل غزة أطلقنا هذه الحملة نصرة ودعما لأهل غزة. وحول آلية تنفيذ الحملة، أضاف: نقوم بشراء المساعدات المتنوعة بالتعاون مع جمعية الأورمان شريك النجاة الخيرية في جمهورية مصر العربية والمعتمدة في منظومة الخارجية الكويتية، وبعد ذلك يتم إيصال هذه المساعدات إلى غزة عن طريق معبر رفح، ونحرص عبر شركائنا من الجمعيات الرسمية في غزة على توثيق المساعدات وتوزيعها للأسر الأشد احتياجا.