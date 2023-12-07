يفتتح بنك الكويت الدولي (KIB) اليوم الخميس معرض «PayTally» في الأرينا بمجمع 360، ليستمر في الفترة ما بين 7 و9 ديسمبر الجاري. وسيجمع هذا الحدث المميز كل شركاء البنك تحت مظلة برنامج PayTally من المؤسسات التجارية والخدمية، وذلك بهدف مساعدة العملاء وغير العملاء في الحصول على المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتطلعون إليها عبر توفير أقوى عروض التمويل التي يقدمها البنك، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام KIB المستمر بتوفير أفضل تجربة مصرفية للعملاء.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس المبيعات المركزية في البنك، عبدالعزيز الشمري أن معرض «PayTally» سيضم أفضل مزودي الخدمات وموردي السلع الاستهلاكية في الكويت، ومن مختلف القطاعات، لافتا إلى أنهم سيقدمون عروضا مميزة وحصرية خلال المعرض، لضمان تلبية احتياجات العملاء وتمكينهم من شراء المنتجات والخدمات المفضلة لديهم، مشيرا إلى أن KIB يواصل سعيه إلى تحقيق أعلى مستوى من الرضى لعملائه، إلى جانب الالتزام بتقديم تجربة مصرفية مدعومة بحلول مالية مبتكرة لهم. حيث يقدم البنك عبر معرض PayTally كلا من خدمة التمويل الاستهلاكي، والتمويل الطبي/ العلاجي، والتمويل التعليمي، إضافة إلى تمويل الأثاث والإلكترونيات ومواد البناء، ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة بكل أنواعها، بالإضافة إلى تمويل لشراء المعدات البحرية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار، إلى جانب تمويل لشراء أحدث السيارات التي توفرها أشهر العلامات التجارية، كما يمكن تقديم طلب الحصول على تمويل ميسر عبر منصة PayTally بمنتهى السهولة، لمدة تصل إلى 60 شهرا، وبقيمة تتراوح بين 300 دينار و25 ألف دينار.



واختتم الشمري تصريحه داعيا جميع العملاء والجمهور الى حضور المعرض والاستفادة من أقوى عروض التمويل الميسرة التي يوفرها شركاء KIB، من المؤسسات التجارية والخدماتية.