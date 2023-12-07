في إطار سعيه الدائم الى تقديم أفضل المنتجات والخدمات والعروض المصرفية لتلبية احتياجات العملاء، شارك البنك التجاري الكويتي في معرض الشتاء الذي قامت بتنظيمه شركة نفط الكويت في منتزه الأحمدي لمدة خمسة أيام. ومن خلال جناحه في المعرض، تم تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات والحلول المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي.



وفي هذا السياق، صرحت نورا كايد - مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي قائلة: سعدنا المشاركة في المعرض الذي نظمته شركة نفط الكويت، وقد شهد جناح البنك التجاري في المعرض إقبالا لافتا من الجمهور للتعرف على العروض والخدمات، حيث استقبل فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد المعرض والإجابة عن استفساراتهم عن العروض المقدمة.



وأضافت كايد أنه على هامش المعرض قام فريق البنك بتعريف وتوعية الجمهور بجوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص، والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مع الحرص على متابعة التعليمات التوعوية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك لتجنب الوقوع ضحية لأي عمليات احتيال.