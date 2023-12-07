البنك حصد مؤخراً الجائزة البرونزية عن برنامج Bankee ضمن فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

سيوفر تدريباً لأكثر من 15 ألف طالب وبمشاركة 4 آلاف معلم ويعكس التزام البنك تجاه تعزيز الشمول المالي



نظّم بنك الكويت الوطني زيارة خاصة إلى مدرسة أم عطية الأنصارية الابتدائية- بنات، وذلك للاطلاع على سير برنامج «Bankee» بالمناسبة مع إطلاقه رسميا خلال العام الدراسي الحالي.



وقامت الإدارة التنفيذية للبنك بجولة إلى المدرسة للاطلاع على أبرز تطورات تطبيق برنامج «Bankee» في المدارس بهدف زيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وشركة شركة كرييتف كونفيدينس.



وشارك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في الزيارة إلى جانب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي والأمين العام المساعد للوقاية في نزاهة المهندسة أبرار الحماد.



وشهدت الزيارة حضورا كبيرا من أولياء أمور الطلاب الذين تفاعلوا مع أبنائهم حول مميزات البرنامج، كما أبدوا سعادة كبيرة بما لمسوه من تغيرات إيجابية تتمثل في تطور سلوكيات أبنائهم وثقافتهم المالية، كما ناقشوا المعلمين والمعلمات حول أثر تطبيق البرنامج على الطلاب.



وتعرف المشاركون في الزيارة على كل التفاصيل الخاصة بتطبيق برنامج Bankee، من تجربة البنك الافتراضي الذي يسمح لهم بالحصول على حساب مالي يتم التداول فيه باستخدام عملة «Bankoz» الافتراضية، وكيفية حصول الطلبة على المكافآت نتيجة تراكم عملة البرنامج في حساباتهم، حيث زاروا الفصول الدراسية للاطلاع على كيفية تحول البرنامج ليصبح جزءا من الحياة اليومية للطلبة داخل الفصول، كما اطلعوا على كيفية حصولهم على جوائز مقابل الأداء والسلوك المتميز.



وشجع نجاح البرنامج في المرحلة التجريبية المدارس والطلبة والطالبات على الاستفادة منه والانضمام إليه، حيث تم تسجيل 30 مدرسة حتى الآن بعد تقدم 150 مدرسة، إضافة إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم (مدرسة جون الكويت)، كما يستفيد من برنامج «Bankee» أكثر من 15000 طالب وطالبة بمشاركة 4000 معلم.



كما أطلق برنامج «Bankee» موقعه الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «انستغرام، تيك توك ويوتيوب»، لتمكين جميع المشاركين من الاستفادة من المحتوى المقدم والأنشطة والفعاليات في مختلف المدارس على مدار العام.



وبهذه المناسبة، قال الصقر: نحن سعداء بهذا الصدى الكبير الذي يحدثه برنامج Bankee داخل المنظومة التعليمية الكويتية ومساهمته بخطوات فاعلة في تعزيز الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة في الكويت.



وأضاف قائلا: إن تزويد أبنائنا بالمعرفة المالية هو استثمار في مستقبلنا، فمن خلال مدهم بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة، فإننا نضعهم على طريق النجاح والازدهار.



وأوضح الصقر أن البرنامج يستهدف إمكانية وصول طلاب المدارس إلى المعرفة المالية التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات اتخاذ قرارات مالية صائبة طوال حياتهم.



وأضاف: برنامج Bankee هو جزء من التزام البنك تجاه تعزيز الشمول المالي بين كل شرائح المجتمع، حيث يسخر البنك كل إمكاناته وخبراته الطويلة لتقديم مساهمة قوية تساعد في نشر الوعي بأهمية الاستقرار المالي للجيل الحالي من الشباب الكويتي.



ويذكر أن البنك حصد مؤخرا على الجائزة البرونزية من Qorus عن برنامج Bankee ضمن فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) حيث تعد تلك الجائزة تقديرا للابتكارات التي تقوم بها المؤسسات لدمج الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطتها.



ويعد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني إلى المجتمع بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل، حيث دشن البنك رسميا البرنامج خلال شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع وزارة التربية ونزاهة.



يهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق نظام في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي من خلال أساليب عملية وبيئة تفاعلية.