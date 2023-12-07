أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاقه حملة «حول راتبك وإخذ البشارة» والتي تتضمن زيادة مميزات تحويل الراتب لتقديم قيمة استثنائية للعملاء، حيث قام البنك من خلال هذه الحملة بزيادة العروض المتعلقة بالهدايا النقدية الفورية والمكافــــآت الحصرية لجمهور عملاء أوسع.



وقد صرحت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: ملتزمون بالاستمرار بتعزيز المكافآت والفوائد التي نقدمها لعملائنا، ويجسد برنامج تحويل الرواتب لدينا التزامنا بتقديم قيمة عالية. وكجزء من المميزات، سيحصل العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي على هدية نقدية فورية بناء على مبلغ الراتب المحول، بالنسبة للرواتب بقيمة 1000 دينار وما فوق، سيتلقى العملاء هدية نقدية فورية بقيمة 1000 دينار، أما بالنسبة للرواتب بين 400 و999 دينارا، سيقدم البنك الأهلي الكويتي هدية نقدية فورية بقيمة 500 دينار، وسيحصل عملاء الراتب أيضا على بطاقة الأهلي Visa Signature مدى الحياة مجانا وفرصة للفوز بسيارة GMC Yukon كل ربع سنة. وتتماشى هذه المزايا الجديدة مع التزام البنك الأهلي الكويتي بتوفير مكافآت شخصية وجاذبة للعملاء عبر نطاق واسع من مستويات الدخل، مما يضمن أن يتمكن الأفراد من الاستفادة من العروض الحصرية المصممة لتلبية احتياجاتهم الفريدة. وأضافــــت معرفي: عرضنا الأخير هو شهادة على الجهد الذي نكرسه لتجاوز توقعات عملائنا وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع قاعدتنا المتنوعة، ونحن ملتزمون بتقديم مكافآت ذات فائدة للجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم. ويؤكد التزام البنك الأهلي الكويتي المستمر بتطوير برنامج مكافآته الاهتمام الذي يوليه لتعزيز المبادرات المرتكزة حول العميل وتقديم فوائد ملموسة تثري رحلة التمويل لجميع العملاء.



منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا. ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.