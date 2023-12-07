المحري: حريصون على إظهار التقدير للموظفين المهتمين بالتطوير من خلال معرض «Lean» السنوي

الحسينان: المعرض فرصة لإحداث تغيير إيجابي يحقق التطور والنمو المتصاعد للبنك والحفاظ على الريادة



نظم بنك بوبيان معرضه السنوي السادس لمشاريع التطوير الداخلي المطبقة على طريقة وبرنامج Lean Management Program بهدف التأثير الإيجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها سعيا لدعم الإبداع والابتكار لمبادرات موارده البشرية لتحسين الأداء بما ينعكس إيجابيا على خدمة العملاء.



وافتتح المعرض نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية عبدالسلام الصالح وعدد من قياديي البنك بجانب عدد من الحضور من جامعة الكويت وشركة الاتصالات STC.



وتعليقا على المعرض، قال الرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري: يحرص بنك بوبيان على إظهار التقدير للموظفين المهتمين بالتغيير والتطوير من خلال معرض Lean السنوي، ونحن سعداء بنجاح مشاريع تمت من قبل موظفي بوبيان من مختلف الإدارات مما يجعلنا متميزين بالتطوير المستمر. وتتقدم إدارة بوبيان بالشكر الى جميع المشاركين، ونحن مستمرون بهذا المعرض السنوي إن شاء الله لدعم وتقدير إبداعات الموظفين.



من جانبه، قال مساعد المدير العام لمركز إدارة التغيير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان: يسعى بنك بوبيان دائما إلى تطوير بيئة العمل الداخلية التي تطلق قوى الإبداع والابتكار لدى جميع العاملين في البنك وبما يضمن النمو المتصاعد والحفاظ على الريادة وتحقيق الأهداف الرئيسية للبنك.



وأضاف: تعتمد منهجية Lean على اتباع أساليب وممارسات ممنهجة من شأنها تغيير المفهوم التقليدي لتنظيم سير العمل وتحقيق نمو مستدام لتسهم في تطوير وتحسين إنتاجيته ومطابقته لأعلى المواصفات بسهولة ويسر.



وأوضح أن معرض مشاريع التطوير الداخلي يهدف إلى خلق بيئة عمل تشجع الموظفين على تحديد فرص التطوير من خلال التحديات التي يواجهونها خلال أداء مهام وظائفهم اليومية وتحويل هذه الفرص إلى مشاريع يتم العمل عليها، ويكون لها تأثير إيجابي على تطوير وتسريع آلية العمل التي تنعكس إيجابيا على العملاء والموظفين.



وخلال هذا العام شارك نحو 11 مشروعا مقدما من موظفي بعض الإدارات بالبنك، حيث قاموا خلال المعرض بعرض مشاريعهم وشرح تفاصيلها والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.



وتعتبر Lean منهجية عالمية تتبناها العديد من المؤسسات لتسريع إجراءاتها، وتقليل التكاليف من خلال إزالة عوامل الهدر والتركيز على العملاء والجودة المقدمة للخدمات والمنتجات.



وتقوم إدارة التطوير المستمر بالبنك بتدريب مجموعة من الموظفين سنويا على منهج Lean وتقديم الدعم والخبرات اللازمة لإتمام المشروع من خلال موظفين مختصين وذوي كفاءة وخبرة عالية في هذا المجال.