أعلنت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت عن إطلاق حملتها السنوية التسويقية لنهاية العام تحت شعار «اكتشف بدايات جديدة» لتقدم فرصة رائعة لمحبي علامة هيونداي التجارية لامتلاك سيارتهم المفضلة من مجموعة مختارة من سيارات هيونداي فائقة الجودة بنظام الأقساط مع باقة مميزة من القيم المضافة.



يشمل العرض الذي يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر مجموعة منتقاة من سيارات السيدان والمركبات الرياضية المتعددة الاستخدام (SUV) التي تناسب كل الأذواق والاحتياجات من طرازات هيونداي 2024 وبأقساط تبدأ من 79 دينارا، تشمل باقة المزايا الإضافية المجانية تأمينا شاملا لمدة سنة، صيانة لمدة سنتين أو 40000 كم، تأمينا ضد الغير ورسوم تسجيل المركبة.



وبهذه المناسبة، قال رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال الخليج التجارية معلقا: يسرنا أن نختتم هذا العام بتقديم أفضل العروض حيث صمم العرض ليمنح عملاءنا الكرام أعلى قيمة تشمل أقساط شهرية غير مسبوقة مع باقة مميزة من المزايا القيمة التي تضمن لهم راحة البال خلال فترة الاقتناء.



وأضاف: نسعى في شركة شمال الخليج التجارية - هيونداي بشكل مستمر لتطوير علاقتنا بقاعدة عملائنا وبمحبي علامتنا التجارية ضمن رؤيتنا وفلسفة علامتنا التجارية، حيث يبقى تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، وضمان تجربة اقتناء مميزة هو هدفنا الرئيسي، ويعكس عرض نهاية العام هذا التوجه، حيث يقدم العرض الجديد أعلى قيمة وأفضل هدية للعملاء. وقد تم اختيار شعار الحملة «اكتشف بدايات جديدة» بدقة ليسلط الضوء على طرازات هيونداي 2024 الجديدة ويحفز العملاء لاستقبال العام الجديد بتفاؤل وأمل.



ويضم العرض طرازات أزيرا 2024 الجديدة كليا، سوناتا 2024 الجديدة كليا، النترا 2024 الجديدة كليا، أكسنت2024، جراند i10، كريتا 2024، فينيو 2024 وتوسان طرازات 2.0 و1.6 ليتر.



وتنتمي أزيرا 2024 الجديدة كليا إلى فئة السيدان الكبيرة، وتأتي بتصميم يجمع بين الجمال الخارجي الساحر والرفاهية الداخلية الكبيرة والميزات المبتكرة ليعبر عن رؤية هيونداي موتور للتنقل في المستقبل. ويأتي التصميم الجديد بمظهر أكثر ديناميكية ورشاقة وتطورا عبر ألواح هيكل جانبية ناعمة وباب بدون إطار ومقبض باب مخفي في الهيكل. تتميز المقدمة بشبك أمامي كبير الحجم مطلي بالكروم، ويعكس مصباح الأفق المتصل عبر مقدمة السيارة وكشافات ضباب «LED» المزدوجة الانطباع الجريء للسيارة، كما تعزز خلفية السيارة الشعور بالحجم والقوة عبر مصابيح التوقف المتصلة والجناح الخلفي المدمج بالصندوق ذو الباب الذكي.



وتتسع المقصورة لخمسة ركاب وقد صممت بأسلوب بسيط يركز على بيئة العمل، والتقنيات المستجيبة، وراحة المستخدم. تقدم المقصورة أقصى مستويات الرفاهية ودرجة عالية من الهدوء بفضل الزجاج العازل للصوت، والسجاد القابل للفصل، والإطارات المانعة للضوضاء. تشمل التجهيزات الداخلية على مقاعد من الجلد الفاخر مع ذاكرة للمقاعد الأمامية، مقاعد صف ثاني قابلة للميلان للخلف كهربائيا، كونسول وسطي بثلاث شاشات عرض متصلة قياس 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه والملاحة والمكيف، فتحة سقف بانوراما مزدوجة، إضاءة محيطية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، وجهزت السيارة بمحرك GDi سعة 3.5 ليترات بقدرة 300 حصان عند عزم دوران أقصى يبلغ 6.400 نيوتن/ م متصل بناقل حركة اوتوماتيكي بتحكم عمودي 8 سرعات خلف عجلة القيادة يعمل بنظام «Shift By Wire»، وتشكيلة كبيرة من أحدث الأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة من هيونداي «SmartSense» لضمان أعلى مستويات الأمان.



الأيقونة سوناتا 2024 الجديدة كليا تتميز بتصميم كوبيه رياضي فائق الرشاقة والديناميكية. يتجلى المظهر المستقبلي للسيارة من خلال مقدمة مستوحاة من أنف سمك القرش تضم مصباح الأفق المتصل السلس ومداخل هواء أكبر، وتؤكد المصابيح الخلفية الجديدة على شكل حرف «H» على وقفة سوناتا العريضة وشخصيتها عالية التقنية. ويعزز غطاء الصندوق على شكل جناح والجزء الخلفي على شكل عادم الطابع الرياضي.



وتتمحور مقصورة سوناتا 2024 الجديدة كليا حول السائق عبر بتصميم داخلي «عائم» يوفر بيئة مستقبلية تظهر بوضوح من خلال شاشة بانورامية منحنية للمعلومات والترفيه والملاحة متوافقة مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وجهاز تحكم كامل في مكيف الهواء يعمل باللمس، وإضاءة الحالة المزاجية المحيطة، لوحة شحن لاسلكية Qi للهواتف الذكية، منافذ USB للصف الثاني ونظام صوتي من Bose مع 12 سماعة.



وتأتي السيارة بمحرك Smartstream G2.5 GDi بقدرة 194 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 246 نيوتن متر متصل بناقل حركة بتحكم عمودي خلف عجلة القيادة يعمل بنظام «Shift By Wire»، مع أحدث الأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة من هيونداي «SmartSense» لضمان أعلى مستويات الأمان.



ويتميز تصميم أكسنت 2024 الجديدة كليا بشبك أمامي متتالي الانحدار والذي يشكل جزءا من الهوية البصرية الخاصة بعلامة هيونداي يعلوه مصباح الأفق المميز، وتمتد الخطوط الحادة التي تشكل شخصية السيارة على طولها، لتلتقي مع مصابيح الـ LED الخلفية ذات التصميم النحيل المميز. كما تضيف الأضواء الخلفية المتصلة والمصد الخلفي الرياضي لمسة من الديناميكية العصرية للسيارة.



يجمع التصميم الداخلي لسيارة أكسنت 2024 مزايا الرحابة المحسنة والمواد عالية الجودة وأحدث الابتكارات التكنولوجية. كما تساهم المواد الممتازة ناعمة الملمس المستخدمة في مواقع مختارة داخل المقصورة في جعل البيئة الداخلية جذابة ومريحة للسائق وللركاب. تقدم أكسنت الجديدة لوحة أجهزة القياس العريضة على شاشة معلومات وترفيه أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام كاميرا قياسي مع شاشة LCD تعمل باللمس، منافذ USB وتايب سي، بلوتوث. وتعزز فتحة السقف الكهربائية والمقاعد الأمامية المهواة من روعة تجربة القيادة.



وزودت أكسنت 2024 بمحرك بنزين سعة 1.5 ليتر/ 115 حصانا متصل بناقل حركة ذكي متغير (IVT). ولضمان أقص مستويات السلامة تم تجهيز السيارة بشاشة رؤية خلفية، نظام تنبيه الراكب الخلفي، نظام المساعدة على البقاء على حارة السير ونظام المساعدة على تفادي الاصطدام الأمامي.



يجدر الإشارة إلى أن كل موديلات هيونداي تشمل أحدث التقنيات لضمان أرقى تجربة قيادة وأعلى مستويات الأمان من خلال منظومة ذكية عالية التقنية من أنظمة الاستشعار والرادار لمساعدة السائق في جميع الأوقات.