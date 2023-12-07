رغم فتحها جبهة جديدة في جنوب قطاع غزة، لاتزال إسرائيل «بعيدة» عن تحقيق هدفها العسكري المعلن وهو التدمير الكامل لحركة «حماس»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».



وما يزال معظم عناصر الحركة الذين يقدر عددهم بـ 30 ألفا، يقاتلون ضد الجيش الإسرائيلي في محاور مختلفة بالقطاع.



وكشف الرئيس السابق للقسم الفلسطيني في وكالة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، مايكل ميلشتاين، أن نحو ثلث مدينة غزة لايزال خارج سيطرة القوات الإسرائيلية، بما في ذلك بعض المناطق التي من المتوقع أن تكون شديدة التحصين، بحسب ما نقل موقع «الحرة» الذي أكد انه لم يتلق ردا على هذه التقارير من الجيش الاسرائيلي.



وخلال الهدنة، ظهر عشرات من المسلحين المقنعين في ساحة رئيسية بقلب مدينة غزة لتسليم الرهائن والذي سبق ان أعلنت إسرائيل أن دباباتها وصلت اليها، ما يكشف بحسب الصحيفة، «استمرار حضور الجماعة فيما كان ذات يوم أكبر مدينة في القطاع».



ويقول ميلشتاين إن «معارك محتملة صعبة للغاية متوقعة في هذه المنطقة»، مشيرا إلى أن الحركة «جهزت بالفعل كل بنيتها التحتية».



وقال مايكل أ. هورويتز، رئيس قسم الاستخبارات في شركة استشارات المخاطر «لو بيك إنترناشيونال»: «قد تكون المعركة الأكثر دموية أمامنا»، مضيفا: يبدو أن حماس تجنبت المواجهات المباشرة حتى الآن، لكنها «ستكون محاصرة وسيتعين عليها القتال». ويعترف مسؤولو الأمن الإسرائيليون بأن رقم الخمسة آلاف الذي تم تقديمه لعدد عناصر حماس الذين جرى قتلهم يبقى «مجرد تقدير».



وقال أحد المسؤولين: «نحن نعمل بناء على معلومات استخباراتية، نحللها ونفهم عدد القتلى وأين قتلوا».



ولم يكشف مسؤولو حماس عن أرقام قتلى الحرب في صفوف عناصر الحركة، ورفضوا التعليق على المعطيات التي أوردها التقرير، وفقا للصحيفة الأميركية.



ويقول هورويتز: «لدينا مصدر واحد فقط للمعلومات وهو الجيش الإسرائيلي الذي يهتم، من نواح كثيرة، بزيادة الأرقام».



ويعتقد أن لدى حماس ما بين 27 ألفا و40 ألف مقاتل، ويقول محللون إن للحركة سهولة في «الوصول إلى المجندين».



ويبقى عدد المقاتلين الإجمالي الذين قتلوا أقل أهمية لإسرائيل مقارنة بتصفية قيادات حماس بالقطاع، ولاسيما يحيى السنوار، قائد الحركة في غزة الذي وصفه الجيش الإسرائيلي، بأنه «رجل ميت يمشي»، قاصدا الهدف المتعلق بقتله.



«هؤلاء القادة هم الرموز، وهم من يملكون سلطة حكم القطاع»، يقول إيال هولاتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، «لذلك الهدف الرئيسي للعمليات في الوقت الحالي تصفيتهم»، مشيرا إلى أنهم «قد فروا جميعا إلى الجنوب، وهذا واضح جدا».



وخصص الجيش الإسرائيلي، موارد استخباراتية كبرى لتحديد مكان وجود السنوار، بالإضافة إلى قادة رئيسيين آخرين، مثل محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحماس، بحسب «واشنطن بوست». وقال هولاتا «يمكن أن تتغير أشكال هذه الحرب، وأن تكون بمستويات مختلفة من الشدة، لكننا سنواصل خوضها حتى نصل إليهم»، في إشارة إلى قيادات الحركة.



ويعتقد أن لدى حماس مئات الكيلومترات من الأنفاق التي تمتد تحت غزة، وهي من بين أصولها العسكرية الأكثر أهمية، إذ تسمح لها بنقل الأسلحة وضمان تحرك المقاتلين دون كشفهم.



وقال هورويتز: «أحد أهداف هذه الحرب هو الوصول إلى مكان وجود الأنفاق».



وقدر مسؤولون عسكريون إسرائيليون عدد فتحات الأنفاق التي تم اكتشافها حتى الآن بـ 800، مع تدمير 500 منها بالفعل.



وفي سياق متصل، يقول هورويتز إنه من الصعب قياس مدى التأثير الذي تمكنت إسرائيل من إحداثه على نظام الأنفاق ككل، مضيفا: «لا نعرف عدد الفتحات في كل نفق».



وفي حين أن بعضها قد يكون صغيرا، ومخصصا لهجمات مباغتة، يعتقد أن عمق بعضها الآخر يصل إلى عشرات الأمتار ويتصل بشبكات أكبر. وتقدر شركة استشارات المخاطر «لو بيك إنترناشيونال»، أن نحو ثلث نظام الأنفاق في غزة لايزال سليما.



وعلى الرغم من دخول الحرب شهرها الثالث، لاتزال حماس قادرة على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.



وفي هذا الجانب، يقول هورويتز: «كان هناك انخفاض حقيقي» في الصواريخ التي تطلقها الفصائل على اسرائيل، غير أن أسئلة تطرح عن أسباب هذا التراجع، وتتعلق بشأن ما إذا كانت «إسرائيل تضرب حماس بقوة شديدة، وأن ترسانة حماس الصاروخية تتناقص بشكل كبير للغاية، أو أن حماس قلصت ضرباتها بشكل مقصود».



وقبل الحرب، قدرت المخابرات الإسرائيلية، أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة، تمتلك ترسانة تبلغ نحو 30 ألف صاروخ.



وتقول السلطات الإسرائيلية إن المسلحين أطلقوا أكثر من 11500 صاروخ تجاه إسرائيل منذ 7 أكتوبر.



في هذا الجانب، يقول هورويتز إنه سيكون من الصعب على إسرائيل تدمير قدرات حماس الصاروخية بشكل كامل، حيث يتم إنتاج الكثير منها محليا.



ومع توسيع العمليات جنوبا، كشف مسؤولون إسرائيليون عن أن العمليات في الشمال «لم تنته بعد»، حيث لم تستطع القوات الإسرائيلية، اختراق بعض معاقل حماس الرئيسية بمدينة غزة، على الرغم من أن مناطق واسعة فيها، سويت بالأرض، وفقا للمصدر ذاته.



وقال اللفتنانت كولونيل، ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «ستكون هذه فترة طويلة.. نحن بحاجة إلى الوقت»، معترفا بأن «الساعة الديبلوماسية تدق»، في إشارة إلى الضغوط الدولية على إسرائيل لحماية المدنيين.



وتقول شبكة «سي إن إن» الأميركية إنه مع دخول الحرب هذه المرحلة البرية الجديدة في الجنوب، يشعر البيت الأبيض بقلق عميق بشأن كيفية تطور العمليات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.