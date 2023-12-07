القاهرة - ناهد إمام



كشفت إيمان سماحة، المدير والعضو المنتدب للشركة المصرية اللبنانية للخدمات السياحية، وعضو لجنة الزراعة باتحاد المستثمرات العرب، على أن إقبال المصريين بالخارج في مختلف الدول العربية والأجنبية على التصويت في الانتخابات الرئاسية، والاحتفالات بالنــــزول واختيار رئيسهم، كان بمنزلة أكبر رسالة وجهت للعالم على إرساء مبادئ الديموقراطية والحرص على تحقيق الاستقرار والأمن لبلادهم.



وتوقعت أن تشهد الانتخابات الرئاسية داخل البلاد على مدى الأيام الثلاث 10 و11 و12 ديسمبر الجاري إقبالا كبيرا أيضا من جانب جموع المنتخبين.



وأشارت سماحة، في لقاء مع «الأنباء»، إلى أن الاستثمار في مجال زراعة الحاصلات الزراعية يمثل مجالا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج، مع الخطة الطموحة للدولة التي تركز في فتح أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة وتذليل معوقات التصدير الزراعي، كما أن القطاع الزراعي المحرك والمنشط لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.



وأكدت أن الدولة تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات الزراعية في نهاية الخطة متوسطة المدى عام 2025/2026 إلى نحو 6.3 ملايين طن عام مقابل 5.69 ملايين طن العام الحالي.



وقالت انها من واقع خبرتها العملية في إنتاج بعض أنواع الفاكهة كالمانجو والعنب، يتطلب تحقيق الاستثمار الزراعي الناجح للمغتربين استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وعلى رأسها تكنولوجيا النانو التي تعد الطريقة المثلى لتعزيز مقاومة النباتات للآفات وبالتالي تقليل استخدام مبيدات الآفات الكيميائية الضارة بيئيا.



وأضافت إيمان سماحة قائلة: الهدف من استخدام تقنية النانو في الزراعة أن تحل محل المبيدات الحشرية، وأيضا العمل على زيادة الإنتاج، كما أن لها دورا كبيرا في كل مراحل إنتاج ومعالجة وتخزين وتعبئة ونقل المنتجات الزراعية، وبالتالي تعمل تطبيقات النانو، على تحسين إنتاج الغذاء بالكامل وتحسين الكفاءة الإنتاجية للمساحة المنزرعة.



وأوضحت أن مركبات النانو المستخدمة في الزراعة تتسم بأنها مواد صديقة البيئة وتغطي مساحة كبيرة عند استخدامها، مقارنة بالمواد التقليدية، مما يقلل من الكمية أو التركيز أو الجرعات المستخدمة، وبالتالي فهي منخفضة التكلفة مقارنة بالمواد التقليدية مما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج إلى حد كبير، وبالتالي تنخفض الأسعار النهائية للمستهلك المحلي والقدرة على المنافسة والتصدير للأسواق الخارجية حيث تعد الأسمدة والمبيدات عموما أهم عناصر التكلفة الزراعية، فهي تشكل أكثر من 50% من تكاليف إنتاج المحصول والتي بدورها تعد تكاليف عالية على الدولة والمزارع.