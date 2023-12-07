ما أضرار الإفراط في تناول البرتقال؟



الإفراط في تناول البرتقال يهدد الشخص بمشكلات صحية، فوفقا للدكتورة بولينا جورافليوفا، خبيرة التغذية، تشير إلى أن الأمراض التي يمكن أن يسببها الإفراط في تناول البرتقال هي: أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري وغيرها.



المشكلة الأكثر انتشارا المرتبطة بالإفراط في تناول البرتقال هي رد الفعل التحسسي الزائف. بالإضافة إلى ذلك، بسبب محتواها العالي من الألياف، فإنها يمكن أن تسبب انتفاخ البطن وزيادة الغازات، وتقول «لا ينصح بتناول الكثير من فاكهة البرتقال، لأنها تحتوي على الكثير من السكر وحمض الليمونيك والأسكوربيك. لذلك من الأفضل تناول القليل منها في كل مرة».



وتشير إلى أنه لا ينصح بتناول هذه الفاكهة في حالات السمنة وأمراض الكلى والتقرحات وارتفاع حموضة المعدة، لأن تناول كمية كبيرة من البرتقال في حد ذاته يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطاقة وتراكم الدهون، التي تسبب مستقبلا السمنة، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.



وتوصي الطبيبة بعدم السماح للأطفال دون الثالثة من العمر بتناول البرتقال، وإذا حصل ذلك وظهر لدى الطفل رد فعل تحسسي يجب فورا مراجعة الطبيب. وبالطبع البرتقال فاكهة مفيدة إذا تناولها الشخص باعتدال، فهي مصدر طبيعي للطاقة وتحتوي على ألياف غذائية قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان التي تساعد الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك. وبالإضافة إلى ذلك تساعد على تحسين امتصاص المواد المغذية. وتوصي الخبيرة بعدم تناول أكثر من 5 حبات من البرتقال في اليوم، لأنها تزيد من حموضة المعدة التي يمكن أن تسبب التهاب المعدة.



المصدر: gazeta.ru