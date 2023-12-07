وجّه القائمون على « مهرجان المسرح الصحراوي» في إدارة المسرح في الشارقة برئاسة أحمد بورحيمة في الشارقة الدعوة لـ«الأنباء» لتكون في قلب الحدث كي ترصد عروض هذه الدورة التي تنطلق غدا وتستمر حتى 12 الجاري في صحراء منطقة «الكهيف» في إمارة الشارقة العامرة ، وذلك من خلال الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفنون المتواجد هناك لنقل الصورة الكاملة لهذا المهرجان الذي يشكل حلقة جديدة في منظومة الأنشطة التي تنظمها دائرة الثقافة، ترجمة لرؤى صاحب السمو حاكم الشارقة د.سلطان بن محمد القاسمي، والهادفة إلى تعزيز مكانة فن المسرح وترسيخ تداخلاته مع الناس والمجتمع، في كل زمان ومكان.



والمهرجان الذي ينظم على مدار أربع ليال بمشاركة 5 بلدان عربية وهي مصر، الأردن، سورية، موريتانيا، بالإضافة الى دولة الإمارات العربية المتحدة تتبناه الشارقة، التي تجمع عبرها أهل المسرح من الأقطار العربية، للحوار والتواصل والتداخل، حول كل ما يمكن أن يسهم في تطوير وحفز تجاربهم الإبداعية والتنظيرية، ويرفدها بالمغايرة والاختلاف، ويتقدم بخطواتها في الطريق إلى الجدة والحداثة.



تتمحور عروض المهرجان في بنيتها على الحكاية والشعر والأداء، وعلى أساليب متعددة من التعبيرات الفنية التي تختزنها الذاكرة الجمالية للصحراء، ويراد لهذه العروض أن تعكس الملامح المتنوعة للثقافة الصحراوية الممتدة طولا وعرضا في المشرق والمغرب من جغرافية الوطن العربي.