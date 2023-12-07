سعيد بالأصداء الإيجابية لـ «حب بين السطور» ولشخصية «إبراهيم»

متواجد في عيد الفطر المقبل بمسرحية من إنتاج «باك سيتيج جروب»



عبدالحميد الخطيب



الأعمال التراثية بشكل عام تقدم محتوى مميزا وفريدا من نوعه، حيث تحتوي على معلومات تاريخية وثقافية تعكس تراث الشعوب، من هذا المنطلق أكد الفنان نواف الفجي انه يستفيد على المستوى الشخصي من المعلومات التي تقدمها المسلسلات التراثية التي يشارك فيها، لاسيما أنها تعرض قصصا وأحداثا تسلط الضوء على جوانب متعددة في الماضي.



وقال الفجي في تصريح لـ «الأنباء»: أحب الأعمال التراثية لأنها تذكرني بالماضي الجميل وبالقيم الراقية التي تمتع بها أجدادنا، كما أنها تحمل رسالة مهمة، ناهيكم عن تقديمها لتفاصيل ومعلومات كثيرة، مشيرا في هذا السياق الى أنه يشارك في عملين تراثيين انتهى من تصويرهما الفترة القليلة الماضية. وأوضح: انتهيت من تصوير «الفرج بعد الشدة»، للمؤرخ والمنتج مشاري حمود العميري، والذي شعرت بالاستمتاع بالتعاون معه، لاسيما انه إنسان يمتلك معلومات كثيرة استفدت منها شخصيا، فالعمل الذي يقدمه يتناول حقبة مهمة في تاريخ الكويت والمنطقة، مستدركا: أقوم لأول مرة في هذا المسلسل بتجريب مصطلحات معينة وكلمات قديمة، بالإضافة الى أن الدور جديد علي، «وراح يكون مفاجأة»، كاشفا عن أن الفنان صلاح الملا سيكون والده خلال القصة وأمه الفنانة مرام البلوشي.



وأردف: أقدم في «الفرج بعد الشدة» دورا خطيرا جدا، «وأتعبني نفسيا من كثر حبي له»، ولن أنسى المخرج الرائع محمد الطوالة الذي ساعدني في فهم الشخصية، فقد كان دقيقا معي، ولديه تركيز عال في كل جوانب العمل، كما أسعدني ان اكون بجانب نخبة متميزة من النجوم، منهم غازي حسين، صلاح الملا، عبدالله ملك، عبدالإمام عبدالله، عبير الجندي، محمد العجيمي، مرام البلوشي، شهاب حاجيه، عبدالله الطليحي، إسماعيل الراشد، وليد الضاعن، عبدالله الفريح، بلال الشامي، أحمد الحليل، صالح العجمي، عبدالرحمن الصالحي، ياسه، اصايل محمد، نوف العبدالله، وغيرهم، وان شاء الله العمل يحوز اعجاب الجمهور.



وتابع نواف: انتهيت كذلك من تصوير مسلسل تراثي آخر اسمه «هود الليل»، تأليف مشعل الرقعي، إخراج حسين أبل، وفي البطولة زهرة عرفات، عبدالرحمن العقل، محمد جابر، عبير الجندي، عبدالعزيز السكرين، عبدالله هيثم، نواف النجم، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وإنتاج أحمد عبدالله ومبارك المهلهل، وهو عمل مختلف ويستعرض في إطار درامي شائق العديد من القضايا المجتمعية، ان شاء الله سيتم عرضه قريبا.



وحول مسلسل «حب بين السطور»، تأليف علياء الكاظمي، إخراج خالد جمال، والذي عرض أخيرا وحظي بنسب مشاهدة واسعة، وشارك في بطولته مع النجوم «إبراهيم الحربي، باسمة حمادة، غدير السبتي، علي كاكولي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، شوق الهادي، روان العلي، دعاء شاهين، أسرار دهراب، منصور البلوشي»، وغيرهم، رد نواف: سعيد بالأصداء الايجابية للعمل، وقد لامست حب الجمهور لشخصية «ابراهيم» التي جسدتها فيه، وهذا يحملني مسؤولية لاختيار الافضل فيما هو قادم.



الى ذلك، كشف الفنان الشاب عن انه سيكون متواجدا في عيد الفطر المقبل من خلال مسرحية أطفال هادفة، إنتاج شركة «باك سيتيج جروب» للفنان والمنتج محمد راشد الحملي، وقال: أستمتع بالعمل مع الحملي وشركته «باك ستيج جروب» بعد عرض مسرحيتنا «كينج كونج» الفترة الماضية، والتي حظيت بإقبال كبير من الجمهور، وفي المسرحية القادمة سيكون هناك العديد من المفاجآت على مستوى الدور والقصة وأسماء النجوم المشاركين، واسأل الله التوفيق لنا وللجميع.



وختم نواف الفجي تصريحه لـ «الأنباء» بالقول: أحببت أن يكون عندي هذه السنة تنويع كبير من حيث الشخصيات التي أقدمها ليس فقط في الشكل، لكن أيضا بالمضمون وطريقة الأداء التمثيلي، لافتا الى انه يقرأ حاليا نصين دراميين ليختار احدهما لإنهاء الموسم بعمل جديد آخر.