يعقوب العوضي



أصدرت اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية التاسعة والعشرين لكرة اليد، التي ستقام في البحرين من 11 الى 25 يناير المقبل (تصفيات كأس العالم 202٥)، جدول مباريات البطولة، حيث يفتتح منتخبنا مشواره فيها ضمن المجموعة الأولى بلقاء المنتخب العماني في 12 من الشهر ذاته، ثم يواجه منتخب الصين تايبيه في 14 من الشهر نفسه، على ان يختتم مواجهاته في الدور التمهيدي يوم 16 من الشهر ذاته بلقاء المنتخب القطري.



في هذا السياق، أكد مدرب «الأزرق» سعيد حجازي أن المهمة لن تكون سهلة لكن اللاعبين أظهروا إمكانيات رائعة في تحقيق النتائج الإيجابية في دورة الألعاب الأخيرة الآسيوية في الصين ومع وجود إمكانية تأهل 4 منتخبات فإن الحظوظ في التأهل ممكنة.



وأضاف ان لدينا كوكبة من اللاعبين المميزين يمكنهم ترجمة الخطط والتكتيك على أرضية الملعب بالصورة المناسبة، مشيرا إلى أن التعامل مع كل مباراة سيكون بمنزلة مباراة نهائية، وأن التركيز على حسم التأهل عن المجموعة ضرورة ملحة للوصول إلى الهدف المنشود.