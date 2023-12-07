يحيى حميدان



قررت إدارة نادي التضامن رصد مكافآت مالية للفريق الأول لكرة القدم في حال تحقيق أي انتصار خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتحفيز اللاعبين على تقديم أقصى ما يملكون لضمان العودة من جديد إلى دوري «زين» الممتاز بعد هبوط الفريق لـ«دوري المظاليم» في الموسم الماضي.



وواصل «العنيد» استعداداته للقاء برقان اليوم (الخميس) ضمن الجولة الثامنة من دوري «زين» للدرجة الأولى بصفوف مكتملة دون غيابات باستثناء استمرار غياب الجناح البرتغالي تيدجاني سيلا لإصابته بشد قوي في العضلة الضامة.



وسيكون سيلا خارج حسابات مدرب التضامن البرتغالي ميغيل ليال لمدة أسبوعين آخرين، إذ يحتاج الجناح البرتغالي الى مزيد من المتابعة الطبية والتأهيل قبل عودته من جديد بشكل طبيعي مع كامل المجموعة.



وقال المنسق الإعلامي لـ «العنيد» خالد الشريكة إن اللاعبين والجهاز الفني يقومون بجهود كبيرة خلال المرحلة الحالية في سبيل تحقيق أفضل النتائج.



وبين الشريكة أن هدف التضامن هو العودة من جديد إلى «دوري الأضواء» والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في بطولتي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد، وهو حق مشروع بالنسبة لنا، وبإمكان اللاعبين تحقيق أهدافنا لثقتنا الكبيرة بهم.